Etterforsker mulig dopingsak under Tour de France

Fransk politi skal ha funnet helseprodukter og dopingmidler etter raid på hotellet til Tour de France-laget.

Nyhetsbyrået AFP melder mandag kveld at det er åpnet en etterforskning mot et lag som deltok under årets utgave av Tour de France. Det skal være mistanke om doping.

Laget det dreier seg om er trolig Arkea-Samsic, som har stjernerytteren Nairo Quintana i stallen. Hotellet der Arkea-Samsic-laget bodde ble nemlig ransaket av fransk politi onsdag kveld, etter etappen til Col de la LOze, melder AFP.

Rommene til tre av lagets største stjerner, Nairo Quintana, Dayer Quintana og Winner Anacona skal ha blitt ransaket av politiet.

Alle tre er fra Colombia og Quintana-gutta er brødre.

I tillegg ble også lagbiler og massører sjekket av politiet. Det skal ha blitt oppdaget diverse helseprodukter, inkludert dopingmidler, hevder nyhetsbyrået videre.

Det skal også ha blitt oppdaget noe som settes i forbindelse med bruk av doping.

Nairo Quintana endte som nummer 17 under årets Tour de France, etter at han ble hemmet av en velt underveis i etapperittet.

Tour de France ble vunnet av 21 år gamle Tadej Pogacar fra Slovenia. Han vant foran landsmannen - og favoritten - Primoz Roglic.