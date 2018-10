Etterlengtet eliteserieseier for Sarpsborg

Med 2-1 hjemme mot Haugesund tok Sarpsborg 08 sin første trepoenger i Eliteserien siden august.

Østfoldingene har levert varene i europaligaen, men i hjemlig serie har det vært mager poengfangst i høst. Søndag sørget Tobias Heintz og Patrick Mortensen for blåtrøyenes første seier på ni kamper. Den forrige kom hjemme mot Lillestrøm 12. august.

– Jeg er veldig glad og veldig stolt av gutta. Vi gjør en god kamp. Det røyner litt på slutten, men vi drar det i land, sa Sarpsborg-trener Geir Bakke til Eurosport etter kampslutt.

Ibrahima Wadji scoret for Haugesund. Tapet gjør at gjestene mistet terreng i kampen om bronsen. Molde har mulighet til å rykke ifra med seier borte mot Start mandag kveld.

Sarpsborg ligger på 9.-plass etter seieren.

Våkne verter

Heintz fikk en enkel jobb med å ordne 1-0 etter fem minutter. 20-åringen var våken på en svak keeperretur fra Helge Sandvik etter at han reddet en heading fra Ole Jørgen Halvorsen.

– Det er en heading jeg skal redde. Dessverre glipper den foran en som putter, sa Sandvik til Eurosport etter kampslutt.

Våken var også Mortensen da Heintz traff stolpen etter halvtimen. Dansken var på tå hev og kunne enkelt pirke inn 2-0 i det åpne buret. Dermed fikk spissen revansj for stolpetreffet sitt kvarteret før.

Heintz kunne fort blitt tomålsscorer da han kom alene mot Sandvik fra skrå vinkel like etter pausen, men gjestenes sisteskanse reddet ved å sette seg på ballen.

Ny spenning

Spenning ble det da Ibrahima Wadji satte inn 2-1 etter snaue timen. Harmeet Singh sendte av gårde en håpløs crosspasning foran egen boks, og det utnyttet Haugesund til det fulle ved at Ibrahima Koné serverte navnebror Wadji, som fikk en grei jobb med å redusere.

Kvarteret før slutt var de gulkledde gjestene nær balanse i regnskapet. Rogalendingene fikk to enorme muligheter, men forsøkene ble avverget mesterlig av Aleksandr Vasjutin og Joackim Jørgensen. Flere scoringer ble det ikke, og østfoldingene kunne juble for tre etterlengtede poeng i Eliteserien.

Et skår i gleden var at Kristoffer Zachariassen måtte kaste inn håndkleet som følge av en skade i armen etter 24 minutter. Sarpsborg-trener Geir Bakke opplyste i pauseintervjuet med Eurosport at kantspilleren hadde mistet følelsen i armen der og da, men at det ikke var snakk om noe ute av ledd.

