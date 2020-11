Etterlengtet seier for Sverige

Sverige fikk en opptur med å slå Kroatia med 2-1 i nasjonsligaen. Etter fem forsøk skulle det endelig lykkes de blågule.

Regjerende verdensmester Frankrike, tapende VM-finalist og regjerende EM-vinner i gruppen er i gruppen til Sverige, som fram til nå ikke hadde klart å ta et eneste poeng i «dødens gruppe».

På hjemmebane øynet derimot svenskene håp. Dejan Kulusevski brukte styrken sin da han tråklet seg gjennom det kroatiske forsvaret. Han fikk en liten dytt, men holdt seg på beina før han satte 1–0 ni minutter før sidebytte på Friends Arena.

Kulisevski er den første fotballspilleren som er født på 2000-tallet som har scoret for A-landslaget.

Marcus Danielsson gjorde 2-0 i det siste angrepet før lagene gikk til pause. På klassisk vis møtte han corneren på første stolpe og headet i mål.

Sverige holdt lenge stand mot kroatene, men ni minutter før slutt var Danielsson uheldig og satte ballen i eget nett, sterkt presset av Ivan Perisic.

Med reduseringsmålet er Kroatia fortsatt foran svenskene på tabellen. Begge har tre poeng og minus seks mål i målforskjell, men Kroatia er foran på flere scorede mål.

Frankrike best

Portugal tok imot Frankrike i Lisboa, men måtte se seg slått av VM-vinneren. Både Anthony Martial og Bruno Fernandes hadde hver sin gode mulighet tidlig i kampen.

Martial hadde en avslutning fra kort distanse, men en feberredning fra Rui Patrício hindret scoring.

Et hardt skudd fra Adrien Rabiot måtte Patricio derimot gi retur på, og Ngolo Kanté var våkent framme og satte returen i mål til 1-0 for Frankrike. Det var for øvrig Kantés annet landslagsmål og 365 dager siden det første.

Cristiano Ronaldo hadde noen giftige forsøk for Portugal, men Hugo Lloris reddet mesterlig hver gang.

Frankrike topper gruppe 3 med 13 poeng, og det er tre poeng mer enn Portugal har.

