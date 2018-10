Etterlengtet Vålerenga-seier mot erkerivalen

Martin Røymarks scoring 22 minutter ut i forlengningen ga Vålerenga en svært etterlengtet seier over Storhamar i eliteserien ishockey torsdag.

Det var første gang på over to år at Vålerenga greide å slå erkerivalen, men det var ikke nok til å skyve Storhamar ned fra tabelltoppen. Selv om Storhamar fikk sitt første bortetap for sesongen, måtte Vålerenga tåle sitt første poengtap på hjemmebane da kampen gikk til forlengning.

Det betyr at Storhamar er ett poeng foran Vålerenga, riktignok med en kamp mer spilt. Hamarlaget har hatt et tøft kampprogram og har også tatt seg videre i mesterligaen.

– Vi er ubeseiret i Furusethallen, men er ikke bra nok borte. Det jobber vi med, sa Vålerenga-trener Roy Johansen til TV 2.

Blandede følelser

Colin Spaberg Olsen ga Vålerenga ledelsen i første periode, men Victor Svensson utlignet i midtperioden i en kamp der målvaktene imponerte. Vålerengas Steffen Søberg reddet 25 skudd, gjestenes Oskar Östlund 23.

– Det var deilig å score, men jeg har litt blandede følelser. Jeg synes ikke vi var gode i det hele tatt i de to første periodene. Det er ikke sånn vi vil se ut. Heldigvis var det bedre energi og skøytegang i tredje, sa matchvinner Røymark til TV 2.

Stavanger slo Ringerike 6-1 på bortebane og er på tredjeplass to poeng bak Vålerenga. Henrik Medhus, Markus Søberg og David Morley avgjorde kampen med tre mål på 2.37 minutter omtrent midtveis i første periode. Mario Lucia scoret i midtperioden og Stephan Vigier to ganger i den siste.

Svingte

Sparta vendte 0-2 til 3-2 i første periode i Askerhallen, men så var det slutt på moroa for sarpsborglaget. Frisk vant 6-3 etter å ha scoret to ganger i hver av de to siste periodene.

Mats Frøshaug hadde assist på 3-3-målet før han selv scoret både 4-3 og 5-3 for hjemmelaget. Sparta har like mange poeng som Stavanger, mens Frisk er to poeng bak.

Jacob Noer noterte to mål og en assist da Lillehammer tok fire måls ledelse mot Manglerud Star i de to første periodene. Gjestene reduserte to ganger før Emil Nyhus satte punktum til 5-2.

Lillehammer har like mange poeng som Frisk, mens Manglerud Star og Ringerike er sist med åtte poeng hver. Ingen av dem greide å ta innpå Stjernen, som hadde spillefri torsdag og fortsatt har fem poengs luke til bunnduoen.

