Etterlengtet Werner-mål da Chelsea vant enkelt

Timo Werner hadde gått målløs av banen i 14 strake seriekamper, men i Chelseas 2-0-seier mot Newcastle mandag var tyskeren tilbake på scoringslisten.

Werner har slitt med å slå ut i full blomst i engelsk fotball etter overgangen fra Leipzig i fjor sommer. Fire ligamål var fasiten foran mandagens hjemmekamp mot et svekket Newcastle. Der kom nummer fem.

Seks minutter gjensto av første omgang da Werner fikk en enkel jobb med å sette inn 2-0 på bakerste stolpe etter en Chelsea-corner. Lettelsen i tyskerens ansikt var lett å lese da målet ble godkjent etter VAR-sjekk.

Tidligere i kampen hadde måltyven slått innlegget som resulterte i at innbytter Olivier Giroud satte inn 1-0 etter en retur fra Newcastle-keeper Karl Darlow.

Giroud fikk sjansen da spisskollega Tammy Abraham måtte forlate banen med skade tidlig i første omgang.

Annen omgang i London forble målløs.

Seieren er Thomas Tuchels fjerde strake i ligaen etter at tyskeren avløste Frank Lampard som manager i Chelsea. I løpet av de nevnte fire kampene har det kun blitt ett baklengsmål.

Mye tyder på at Tuchel er i ferd med å sette sammen et slagkraftig mannskap. Mandag fikk i tillegg den periodevis hardt kritiserte Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga sjansen mellom stengene. Han holdt nullen mot et Newcastle-lag som tydelig savner den skadde måltyven Callum Wilson.

De tre poengene betyr at Chelsea klatret til fjerdeplass i Premier League. Opp til Manchester City på tabelltoppen skiller det 11 poeng. City har i tillegg en kamp tilgode.

For Newcastle handler sesongavslutningen om å unngå nedrykk. Sju poeng skiller ned til Fulham under streken.

(©NTB)

