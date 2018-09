Harry Maguire har spikret sin fotballframtid etter en sommer full av overgangsrykter. Midtstopperen har signert en kontraktforlengelse med Leicester til 2023.

Det skriver Leicester på sitt nettsted søndag.

25-åringen kom til Leicester fra Hull forrige sommer, og ble allerede etter sin første sesong kåret til årets spiller av både fans og lagkamerater.

– Klubben ga meg en sjanse for å spille i Premier League og bygget en fantastisk plattform for meg som gjorde at jeg kunne spille bra i VM, så det vil jeg gjerne takke dem for, sa Maguire.

– Jeg skylder klubben mye og jeg gleder meg til framtiden, fortsatte midtstopperen.

Maguire er fast på det engelske landslaget som nådde semifinale i VM i sommer.

(©NTB)

