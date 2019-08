Europa League-gruppespillet røk for Molde

Maktet ikke å senke det serbiske storlaget.

MOLDE - PARTIZAN 1-1 (2-3 sammenlagt)

Denne sesongen av Europa League går uten Molde i gruppespillet. Laget fra «Rosenes By» maktet nemlig ikke å beseire Partizan fra den serbiske hovedstaden Beograd i det siste hinderet inn til turneringen.

Serberne vant oppgjøret i Beograd 2-1, og sikret seg 1-1 på Aker Stadion. Det betyr at de går videre til gruppespillet med sammenlagtsseier 3-2 over to de kampene.

Leke James trodde han hadde sendt Molde videre i det 72. minutt da han ga laget ledelsen, men i det 79. minutt fikk Nemanja Miletic gå opp upresset, og stanget inn målet som sender Partizan til gruppespillet.

Trekningen av gruppespillet til Europa League finner sted fredag. Der vil Rosenborg være den eneste norske representanten.

- Utilgivelig

- Det er ikke en blå trøye i nærheten når han får gå opp. Hva er det som skjer i forsvaret det, spurte Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim, mens reprisene rullet over skjermen.

Heller ikke Eurosport-ekspert, og tidligere Molde-trener, Tor Ole Skullerud, var imponert over det gamleklubben hadde levert:

- Det er utilgivelig å la Miletic, som er en av de beste hodespillerne, gå opp upresset, sa Skullerud.

Molde var nære ved å ta seg til gruppespillet i Europa League foregående sesong, men det russiske storlaget Zenit St. Petersburg ble nummeret for store den gangen. Da også i playoffen.

I 2015/2016-sesongen spilte Molde i gruppespillet, og imponerte stort da de tok seg videre til 32.-deslfinalen i gruppe med storklubber som Ajax, Fenerbahce og Celtic. Den gang ble spanske Sevilla nummeret for store i sluttspillet.

Molde hadde flere muligheter til å ta ledelsen, og målscoreren fra forrige kamp, Mathis Bolly var farlig frempå da han testet keeper Vladimir Stojkovic i den andre omgangen.

Det var nok uansett gjestene fra Serbia som kunne slå hardest i bordet med de feteste sjansene. For allerede etter fem minutter var Takumi Asano på farten, der han slo ut til Zoran Tosic. Hans skudd ble stoppet av Alex Craninx.

Stojkovic til unnsetning

Noen miutter senere var det Umar Sadiq som suste nedover langs kanten, og fant midtbanespiller Sasa Zdjelar med en god pasning. Nok en gang holdt Craninx Molde i kampen.

I det 72. minutt . Magnus Wolff Eikrems frispark gikk via muren og falt ned til Leke James. Nigerianeren stod parat inne i boksen, og bredsidet inn målet som kunne h sendt Molde til Europa League-gruppspillet.

Dessverre skulle det bare ta en par minutter før Nemanja Miletic fikk gå opp helt upresset på en corner, og stanget inn 1-1 for laget fra Serbia.

Eirik Hestad kunne bli den store helten i det 85. minutt, da han hadde muligheten til å sende oppgjøret til forlengelse. Keeper Stojkovic var kjapt nede og fikk avverget situasjonen.

Det ville seg ikke for Erling Moe og hans gutter. Med 1-1 så betyr det at Partizan vinner 3-2 sammenlagt, og tar plassen i Europa League-gruppespillet sesongen 2019/2020.