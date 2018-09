Europa storspiller i Ryder Cup

Sergio García og Rory McIlroy var blant dem som bidro da Europa økte sammenlagtledelsen til 8-4 etter fire fourballkamper i Ryder Cup lørdag formiddag.

USA ledet 3-0 en stund fredag formiddag, men så kom Europa i siget så det holdt og tok de åtte neste kampene. De ledet 5-3 etter at fredagens foursomekamper var unnagjort, og de tok også de tre første i fourball lørdag. Jordan Spieth og Justin Thomas var det eneste laget fra USA som vant sitt oppgjør. De var hakket bedre enn Ian Poulter og Jon Rahm.

I de tre øvrige kampene ble det relativt enkle seirer for Europas Sergio Garcia/Rory Mcllroy over Brooks Koepka/Tony Finau (2 & 1), for Paul Casey/Tyrell Hatton over Dustin Johnson/Rickie Fowler (3 & 2) og Francesco Molinari/Tommy Fleetwood over Tiger Woods/Patrick Reed (4 & 3).

García/Mcllroy var to ganger oppe i fire hulls ledelse før amerikanerne reduserte til ett hull og gjorde kampen spennende.

García fikk et wildcard til turneringen tross en svak sesong, men 38-åringen har som vanlig hevet seg til Ryder Cup. García har nå totalt 24,5 poeng på ni deltakelser i Ryder Cup og mangler bare et halvt poeng på å tangere Nick Faldos historiske rekord.

Duoen Francesco Molinari/Tommy Fleetwood er blitt en hit i Frankrike og har vunnet alle sine tre kamper hittil i turneringen.

Lørdag ettermiddag venter fire foursomekamper. Turneringen avsluttes med singelspill søndag.

