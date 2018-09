Europa tok knusende Ryder Cup-seier

Italienske Francesco Molinari og spanske Sergio Garcia ble to av forgrunnsfigurene da Europa ydmyket USA og vant Ryder Cup i golf søndag.

Etter å ha storspilt og ledet 10–6 før siste dag, var europeerne aldri veldig nær å gi fra seg forspranget i søndagens avslutning. Til slutt endte duellen i franske Saint-Quentin-en-Yvelines 17,5 mot 10,5 poeng.

USA har ikke slått Europa på det europeiske kontinentet siden 1993 og klarte det heller ikke denne gangen.

Amerikanerne vant samtidig den forrige Ryder Cup-turneringen i 2016. Da ble sifrene 17–11. Mange utpekte Tiger Woods og hans lagkamerater til store favoritter foran årets turnering og mente det amerikanske laget var det beste noen gang.

Historisk Garcia

Amerikaneren Justin Thomas var først ut søndag ettermiddag og slo Rory McIlroy, og reduserte dermed ledelsen til 10–7. Etter en jevn kamp med mange bom med putteren, tok de hverandre i hendene før de nådde greenen på hull 18.

Jon Rahm, Ian Poulter, Thorbjørn Olesen, Henrik Stenson, Sergio García og spanske Francesco Molinari sto for de europeiske seirene i søndagens avsluttende dueller. Paul Casey tok på sin side et halvpoeng.

Molinari vant samtlige kamper han var involvert i Frankrike denne helgen og ble én av de store forgrunnsfigurene på det europeiske laget. To ganger tidligere hadde italieneren spilt Ryder Cup. Begge ganger gikk han poengløs ut av opplevelsen.

– Dette betyr mer enn Major-turneringer og alt annet. Det er følelsesladet å tenke på de andre spillerne som har vært med på dette. Uvirkelig, sa Molinari.

Sergio García ble på sin side tidenes beste poengplukker i Ryder Cup da han avgjorde sin søndagskamp mot Rickie Fowler. 25 poeng er halvpoenget foran legenden Nick Faldo.

Woods-trøbbel

Tiger Woods klarte på sin side aldri å følge opp storspillet som ga seier i den siste PGA-turneringen foran Ryder Cup. Søndag tapte sin fjerde strake kamp i Frankrike da han måtte se seg slått av spanske Jon Rahm.

– Jeg er en av de medvirkende årsakene til at vi tapte Ryder Cup, og det er ikke mye moro, sa Woods.

Etter at den europeiske seieren var et faktum, utspilte det seg elleville gledesscener på banen i Saint-Quentin-en-Yvelines. For Europa-lagets danske kaptein Thomas Bjørn ble turneringen en triumf han sent vil glemme.

– Jeg er enda stoltere i dag enn på torsdag. Spillerne var bestemte på hva de skulle gjøre, og for meg ble det en enkel jobb å guide dem i rett retning, sa en overlykkelig Bjørn.

USA tok ledelsen 3–0 innledningsvis i Ryder Cup fredag, men Europa kom tilbake og vant de åtte neste kampene. Siden så europeerne seg i prinsippet aldri tilbake.

Den neste utgaven av Ryder Cup spilles i 2022 i Wisconsin, USA.

(©NTB)

