Europaligatrofeet stjålet i Mexico, men kom til rette

Mexicanske myndigheter melder at fotballens europaligatrofé ble stjålet under et besøk i landet, men at det er kommet til rette igjen.

Statsadvokatens kontor i delstaten Guanajuato meldte fredag via Twitter at trofeet ble meldt stjålet fra et kjøretøy som fraktet det etter en tilstelning i byen León, men at det allerede er tilbake i rette hender.

Det ble også tvitret et bilde av trofeet.

Europaligaen er den nest gjeveste europeiske klubbturneringen i fotball. Årets turnering er kommet fram til semifinaler, der Arsenal – Atlético Madrid og Marseille – Salzburg møtes i første kamp kommende uke.

Finalen spilles i Décines utenfor Lyon i Frankrike 16. mai.

