Europaplassen i boks for Real Sociedad etter poengdeling i serieavslutningen

Real Sociedad skal spille i europaligaen neste sesong etter 1-1 mot Atletico Madrid i serieavslutningen. Martin Ødegaard spilte 65 minutter.

Før viruspausen lå Ødegaard og co. på 4.-plass, som gir mesterligaplass. En elendig form siden fotballen startet opp igjen i Spania gjorde at mesterligaspill etter hvert ikke var mulig lenger, men før søndagens avsluttende runde kunne Sociedad sikre europaliga neste sesong.

Det så mørkt ut i 88 minutter, før Adnan Januzaj scoret. Det ene målet og poenget gjorde at Sociedad ble nummer seks, som gir europaligagruppespill.

Koke satt inn 1-0 etter halvtimen spilt etter en utsøkt assist fra Alvaro Morata. Spissen hælflikket ballen til Koke, som fra fem meter hamret ballen i mål.

Ødegaard ble tatt av etter 65 minutter.

Adnan Januzaj utlignet like før slutt med et frispark som gikk gjennom hele feltet og i mål. Den scoringen gjør at Sociedad blir å se i europaligaen fra og med neste sesong.

