Europeisk klubb med bud på landslagsspiller Fredrik Ulvestad

Den regjerende svenske seriemesteren kan miste en av sine viktigste spillere.

Nettavisen får opplyst fra informert hold at Djurgården har mottatt bud på Fredrik Ulvestad.

Ifølge opplysningene skal den tyrkiske klubben Sivasspor ha lagt inn et konkret bud på nordmannen. En overgang skal etter det Nettavisen forstår være svært aktuell for midtbanespilleren, som har under et halvt år igjen av sin kontrakt med den svenske seriemesteren fra 2019.

Nettavisen har vært i kontakt med Ulvestads agent Blash Hosseini onsdag.

- Jeg kan bekrefte at det er bud inne på Fredrik, men jeg vil ikke kommentere hvilke klubber det dreier seg om, sier Hosseini til Nettavisen.

- Det er helt naturlig at det finnes bud. Det er flere klubber som er interesserte. Han er en av Allsvenskans beste spillere og norsk A-landslagsspiller, men det må være både et sportslig og økonomisk godt tilbud for at han skal dra, fortsetter agenten.

Etter det Nettavisen forstår skal det også finnes konkret interesse for Ulvestad fra både franske og tyske klubber. Nordmannen har etter det Nettavisen får opplyst et konkret kontraktsforslag på bordet fra en fransk klubb, i tillegg til nevnte Sivasspor som altså skal ha kommet med et konkret bud.

Nettavisen har forsøkt å få kontakt med sportsdirektør Bosse Andersson i Djurgården uten hell onsdag kveld.

Den tyrkiske klubben var lenge med i toppen av tyrkiske Super Lig denne sesongen, men endte til slutt på 4. plass i serien etter tap mot Zlatko Tripic og Göztepe i siste serierunde.

Fra før spiller Alexander Srloth i Trabzonspor og Martin Linnes i Galatasaray. Nylig ble det også klart at Anders Trondsen ble solgt fra Rosenborg til Trabzonspor.

Djurgården slo onsdag kveld Mjällby hjemme i Stockholm. Der var Ulvestad i aksjon i 90 minutter i 2-1-seieren, men det kan være noe av det siste den norske landslagsspilleren gjør i svensk fotball.

Fredrik Ulvestad er en svært viktig brikke for Djurgården. Nordmannen ha r spilt samtlige kamper denne sesongen. Foto: Christine Olsson/tt (NTB scanpix)

28-åringen som ble tatt ut i Lars Lagerbäcks norske landslagstropp i fjor høst har imponert i Sverige i perioden han har spilt for Djurgården.

Han fikk innhopp i begge EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Færøyene i november 2019.

Forrige sesong var han sentral klubbens seriegull og hittil i år er Ulvestad klubbens toppscorer med seks mål på 14 kamper. Djurgården ligger på 4. plass, åtte poeng bak serieleder Malmø FF.

Allerede neste uke skal Stockholms-klubben ut i Champions League-kvalifisering borte mot ungarske Ferencvaros med tidligere Stabæk-spiller Franck Boli på laget. Vinneren av det oppgjøret møter enten Celtic eller Reykjavik i neste runde.

Ulvestad startet sin karriere i Aalesund før han ble solgt til Burnley i 2015. Han har siden vært utlånt til Charlton før han ble hentet av Djurgården i 2018.