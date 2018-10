Europeiske fotballserier vil ha mer rettferdig fordeling

Årsmøtet i interesseorganisasjonen European Leagues gikk fredag inn for en tredje europacupturnering i fotball og mer rettferdig fordeling av inntektene.

European Leagues organiserer 32 europeiske serieforeninger i 25 land, deriblant Norsk Toppfotball. Under møtet i Frankfurt ga delegatene sin tilslutning til UEFAs forslag om å innføre en tredje europacupturnering, foreløpig benevnt som europaligaen 2, fra sesongen 2021-22.

– UEFAs forslag fikk støtte fra et stort flertall, sa foreningens visepresident Claus Thomson.

Meningen er at både mesterligaen og de to europaligaene skal ha 32 klubber i gruppespillet. Det betyr i så fall at dagens europaliga reduseres fra 48 til 32 lag, men at det totale antall klubber som deltar i europeisk gruppespill vil stige.

Innføringen av nok en europacupturnering er av UEFA-president Alexander Ceferin ment å komme lag fra mindre nasjoner til gode. Forslaget kan bli vedtatt på styremøtet i Dublin 3. desember, men på grunn av inngåtte rettighetsavtaler kan ikke europacupene få ny struktur før 2021.

Foreningen gikk sterkt inn for at europacupkamper fortsatt skal spilles bare i midtuka, det vil si tirsdag til torsdag. Helgene skal fortsatt tilhøre nasjonale serier, bortsett fra finalene.

European Leagues gikk sterkt inn for en jevnere fordeling av inntektene fra europacupfotballen, der de 14 største klubbene nå tar en veldig stor del av kaka. Ifølge foreningen har 14 klubber de siste 26 årene innkassert 7 av 15 milliarder euro (48 prosent).

Med dagens ordning ventes de 14 største klubbenes andel av inntektene å stige til 60 prosent i den neste seksårsperioden.

– Vi trenger bedre økonomisk balanse, sier Jacco Swart, som er styremedlem i European Leagues, og tar til orde for økt støtte også til klubber som ikke greier å kvalifisere seg til europacupspill.

– Ikke slik at klubbene i de mindre ligaene skal skru opp lønningene eller kjøpe flere spillere, men slik at fotballens infrastruktur kan bedres.

(©NTB)

