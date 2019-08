Everton har sikret seg spissjuvelen Moise Kean (19)

Nok et storkjøp er i havn for den storsatsende Premier League-klubben.

Artikkelen utvides.

Den 19-årige supertalentet Moise Kean er klar for Everton etter å ha skrevet under på en femårskontrakt søndag.

Spissen ankommer fra Juventus og blir den femte forsterkningen til Everton i sommer. Ifølge Sky Sports har det italienske storlaget ikke en klausul om tilbakekjøp i avtalen.

Everton oppgir ikke hva de har betalt for supertalentet. Det snakkes om en en overgangssum på rundt 325 millioner kroner i diverse engelske medier.

Kean har storspilt på Italias yngre landslag over flere år, og har siden november i fjor også spilt tre a-landskamper og scoret to ganger for de asurblå.

- Jeg er veldig stolt og beæret over å ha på meg Everton-trøya. Jeg kommer til å gjøre mitt beste for klubben, forsikrer den høyt verdsatte unggutten overfor Evertons egen TV-kanal.

Kean sier han ble overbevist om å komme til Goodison Park fordi Everton satser stort på framtida, noe 19-åringen selv også gjør.

- Jeg er vant med å vinne og jeg vil ta med meg den vinnermentaliteten til laget. Jeg håper jeg blir veldig god på banen og kan glede fansen, fortsetter angrepsspilleren.

Manager Marco Silva og medhjelperne hans i Everton har vært aktive på markedet i sommernånedene. De begynte med å hente Andre Gomes, som forrige sesong bare vår på utlån, på en permanent overgang fra Barcelona.

Seinere har midtbanespiller og back Fabian Delph kommet fra Manchester City, keeper Jonas Lössl ble hentet fra Huddersfield, mens den defensive midtbanespilleren Jean-Philippe Gbamin ble kjøpt inn fra tyske Mainz.