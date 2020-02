Everton-keeper Jordan Pickford ut mot kritikerne: - Det gjør meg forbannet

Den engelske landslagsspilleren tar et oppgjør med det han mener er ufortjent pepper fra presse, eksperter og supportere.

25-åringen har vært gjenstand for en del negativ oppmerksomhet denne sesongen, mye på grunn av flere nokså stygge tabber i Premier League.

Nå har sisteskansen sett seg lei det han opplever som urettferdig negativt søkelys.

- Gjør meg forbannet

Pickfords teori er at det har vært ekstra mye kritikk fordi han er engelsk landslagsspiller. Overfor The Mirror sier han:

- Det gjør meg forbannet. Pressen, ekspertene, alle sammen, se bare på Gary Neville, de ønsker bare å ta England-spillere. Alle blir hetset. Det er en del av det å være England-spiller, og det må man leve med og lære av, sier han i intervjuet.

Landslagsspilleren merker en klar forskjell på støtten han får når han er på samling, kontra når han spiller Premier League-kamper for Everton.

- Det er morsomt, for alle bygger deg opp når du er på samling med England, men når du drar tilbake til klubben din ønsker alle å slakte deg, sier han.

25-åringen legger til at han ikke er alene om å føle det slik.

- Alle England-spillere blir hetset. Noen får mer ros enn andre, og det er som det er. Se bare på Joe Hart da han var nummer 1. Han fikk ukvemsord hver uke, mener Pickford.

- Det er lett å se, alle hater deg av en eller annen grunn. Jeg prøver bare å jobbe på som vanlig. Jeg vet hva jeg er kapabel til og hva jeg er god til. Jeg prøver å gjøre mitt beste på banen for Everton, det er hovedmålet og det som gjør at jeg blir tatt ut for England. Og jeg vet jeg har vært god for England, sier han.

Totalt er det blitt 24 kamper med flagget på brystet så langt.

Pickford understreker at han ikke kommer til å la seg knekke av det han opplever som ufortjent kritikk fra flere hold.

- Du er bare nødt til å holde det vekk fra ditt eget hode, for det er kun deg selv som kan finne ut av ting som et individ, både i kamp og trening, sier han.

Etter 26 runder ligger Everton på en syvendeplass i Premier League. Neste kamp spilles først 23. februar mot Arsenal på Emirates siden det er vinterpause på balløya.

