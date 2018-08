Everton med trippelsignering på overgangsvinduets siste dag

Everton hentet Bernard fra Sjakhtar Donetsk samt André Gomes og Yerry Mina fra Barcelona kort tid før overgangsvinduet stengte torsdag kveld.

Merseyside-klubben bekreftet Bernard-overgangen på sitt nettsted torsdag ettermiddag. Like etter avslørte Barcelona at Everton hadde fått godkjent et bud på både Yerry Mina og André Gomes.

Bernard har skrevet under på en fireårskontrakt for klubben som endte på 8.-plass i Premier League sist sesong. 25-åringens kontrakt med ukrainske Sjakhtar Donetsk var fullført, og Everton betaler derfor ingen overgangssum for brasilianeren.

– Jeg valgte Everton på grunn av tingene jeg har hørt om Marco Silva. Etter å ha pratet med ham var jeg fornøyd med det han fortalte meg, sier Bernard.

Barca-duo

Angrepsspilleren er Evertons tredje signering denne sommeren. Fra før har Richarlison og Lucas Digne blitt hentet fra henholdsvis Watford og Barcelona. Førstnevnte ble dermed gjenforent med trener Marco Silva etter at klubben, ifølge BBC, betalte 535 millioner kroner.

Noen minutter etter at Bernard ble bekreftet, kunne Barcelona avsløre at den spanske storklubben hadde kommet til enighet med Everton om en overgang for midtstopper Yerry Mina.

Colombianeren scoret tre mål under sommerens VM i Russland og vil koste omkring 288 millioner kroner.

Lån

Som om ikke det var nok, kunne Barcelona også bekrefte at midtbanespiller André Gomes hentes til Merseyside-klubben på lån ut sesongen. Blåtrøyene vil betale en sum på omkring 21 millioner kroner. Everton skal også dekke spillerens lønn.

Everton har ikke bekreftet signeringene av Mina og Gomes.

(©NTB)

Mest sett siste uken