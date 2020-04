Everton reagerer kraftig etter at Moise Kean arrangerte «lockdown-fest»

Evertons italienske spiss er i hardt vær etter at han brøt strenge lockdown-regler under koronakrisen.

20 år gamle Moise Kean skal ha arrangert og deltatt på en såkalt «lockdown-fest» sammen med flere andre personer.

Underveis i den sosiale sammenkomsten skal Premier League-spissen ha sendt en rekke videoklipp til flere ulike private Snapchat-grupper. Videoene skal vise Kean og flere menn som fester i Everton-spillerens leilighet i Chesire sammen med det som skal være flere kvinnelige modeller, skriver Daily Star.

Avisen har fått tilgang til videoer og bilder fra festen som tydelig viser Kean. Flere av bildene skal ha teksten «quarantine clean», oversatt til karantene-fri.

Ifølge flere engelske kilder skal Everton være forferdet over Keans oppførsel. Det er ventet at han nå kan vente seg en disiplinærstraff.

Klubben skal ifølge BBC ha kommet med en uttalelse der de skriver at «Everton er forferdet over å høre om hendelsen hvor en førstelagsspiller ignorerte myndighetenes retningslinjer samt klubbens policy med tanke på koronavirus-krisen».

Everton skriver videre at de på det sterkeste har uttalt sin skuffelse til spilleren og at slike handlinger er totalt uakseptable.

En kilde som skal stå nær Everton-spilleren skal ha uttalt til den engelske avisen at «det er tydelig at Moise og vennene hans ikke tenkte at reglene også gjelder dem, slik som de gjør for resten av landet. Festen var helt vill og holdt på inn i morgentimene», skriver Daily Star.

Kean ble hentet fra Juventus forrige sommer og er den siste Premier League-spilleren som bryter regelverket under koronakrisen.

Kyle Walker arrangerte tidligere i april en privat fest der han inviterte flere eskortejenter til sitt hjem.

Premier League er satt på pause og det er fortsatt usikkert når ligaspillet igjen kan starte opp.

England er hardt rammet av koronaviruset og har over 20 000 dødsfall.