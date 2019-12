Everton reddet av sen scoring i Carlo Ancelottis debut på Goodison Park

Carlo Ancelotti fikk den starten han drømte om i Everton.

EVERTON - BURNLEY 1-0

Lenge så det ut til at Ancelottis debut som Everton-sjef ville ende målløs, men en praktscoring reddet dagen på Goodison Park.

På Stamford Bridge gikk det langt tråere for Frank Lampard og Chelsea.

SILLY SEASON: VI FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE

- Han er så italiensk!

Bare tre minutter ut i Carlo Ancelotti-æraen kunne Everton fått den verst tenkelige starten, men en imponerende klarering på strek fra Yerry Mina reddet den situasjonen.

Ganske nøyaktig fire minutter senere fikk Mason Holgate en gyllen mulighet i andre enden av banen, men på nesten imponerende vis ble avslutningen satt rett på målvakt fra drøye to meter.

Everton viste gode tendenser ved flere anledninger den første omgangen, med pasninger og kombinasjonsspill supporterne på Goodison Park ikke har vært bortskjemte med denne sesongen. Det til tross, så uteble de store sjansene.

Da hadde til gjengjeld folk bedre tid til å følge med på Carlo Ancelotti, den legendariske italieneren som endelig er å se i Premier League igjen.

- Carlo Ancelotti er så italiensk - det er hysterisk! Meldingene han gir, bevegelsene han gjør med armene, og de store, store sukkene. Han er en glede å se på, kommenterte tidligere Chelsea-spiller Pat Nevin for BBC.

LES OGSÅ: Artetas Arsenal-grep fikk ekspertene til å tenke på forgjengeren: - Helt håpløst at de fortsetter med det

En drøy halvtime ut i oppgjøret kom Everton til sin andre gode mulighet i kampen, og kun marginer gjorde at ikke Nick Pope måtte hente kula ut av eget nett. Herlig forarbeid fra Bernard førte til at ballen endte hos Djibril Sidibé - som klinket til fra skrå vinkel. Pope vartet opp med en lekker benparade, før returen gikk via Phil Bardsley og like utenfor mål.

FORTVILER: Dominic Calvert-Lewin etter en bortkastet målsjanse. Foto: David Klein (Reuters)

Calvert-Lewin hadde noen halvgode muligheter, og fikk av flere på sosiale medier kritikk for sin manglende evne til å omsette mulighetene.

Det skulle vise seg å være ord de måtte spise i seg senere i oppgjøret.

Stort mer skjedde heller ikke før hvilen, og omgangen ble avsluttet med at Burnley brukte for lang tid til å ta et hjørnespark på overtid - og dermed valgte hoveddommer å blåse av for pause før hjørnesparket i det hele tatt ble tatt.

- Ikke vært en stor kamp dette, enn så lenge. Tar litt tid å løpe av seg julesirupen, kommenterte Espen Ween for TV 2 da de to lagene gikk i garderoben.

Stor dramatikk var det heller ikke i de andre kampene som hadde avspark samtidig som på Goodison.

Mest overraskende var det kanskje at Frank Lampards Chelsea lå under mot Southampton etter halvspilt oppgjør. Michael Obafemi banket inn et skudd fra gode 20 meter i lengste hjørne - litt mot spillets gang. Målet var for øvrig spillerens første nettkjenning siden denne tiden i 2018.

LES OGSÅ: Forlenger med LSK: - Skal gjenreise klubben

I oppgjøret mellom Crystal Palace og West Ham var det målvakt Roberto som stjal overskriftene.

Heller ikke BBC-ekspert Michael Keown lot seg imponere av hva Roberto viste frem mot Palace.

- Det fyller ikke et lag med selvtillit å ha Roberto bakerst på banen. Det er en sånn situasjon som krever mer av spillerne foran han på banen. Du kan ikke regne med at han skal redde deg hvis han må i aksjon. Du må sørge for at spillerne foran han spiller enda bedre, sa Arsenal-legenden til BBC.

Oppgjørene mellom Aston Villa - Norwich og Crystal Palace - West Ham var målløse etter halvspilt oppgjør, mens Sheffield United - Watford gikk i garderoben på stillingen 1-1.

- Det er bare å nyte

Kampbildet på Goodison Park forløp seg forholdsvis likt innledningsvis i andre omgang, som det gjorde før pause. Everton var dominante i banespillet, og Bernard var et konstant uromoment. Men fortsatt fant Ancelottis mannskap det vanskelig å finne åpninger i et kompakt Burnley-forsvar.

Burnley meldte seg også på, men Everton-forsvaret hadde ikke de store vanskelighetene med å håndtere ballene som ble pumpet inn i sekstenmeteren deres.

ÅPNET BALLET: Michael Obafemi scoret det første målet mot Chelsea. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Utover noen halvfarlige muligheter, produserte faktisk ikke Everton nevneverdig mer av sjanser heller etter hvilen. Burnley gjorde det konstant vanskelig å finne åpninger for angrepsrekka til Ancelotti, og var heller ikke ufarlige i andre enden av banen.

Der målene uteble på Goodison, skjedde det litt mer andre steder på balløya.

Crystal Palace og West Ham scoret hvert sitt mål kort tid ut i andre omgang, men mest sjokkerende var hva som skjedde på Stamford Bridge. Etter 73 minutter økte nemlig Nathan Redmond bortelagets ledelse, og dermed ble oppgaven fryktelig tung for Frank Lampard og co.

Tilbake på Goodison eksploderte det hele ti minutter før full tid.

Sidibé slo et vanvittig godt innlegg, som Calvert-Lewin regelrett hamret inn med pannebrasken - til vanvittig jubel fra hjemmesupporterne.

- Perfekt innlegg, men det hodestøtet er det bare å nyte. Den er langt fra ferdigscoret, sa TV 2s kommentator.

Everton hadde ingen problemer med å kontrollere ledelsen kampen ut, og dermed fikk Ancelotti akkurat den starten på Everton-eventyret han nok ønsket seg.

Langt mer skuffende var det for Lampards mannskap, som slukøret måtte gå av eget gress, vel vitende om at Southampton scoret to mål - og de ingen.

Slik endte de resterende 16.00-kampene på Boxing Day:

Chelsea - Southampton 2-0

Aston Villa - Norwich 1-0

Bournemouth - Arsenal 1-1

Chelsea - Southampton 0-2

Crystal Palace - West Ham 2-1

Sheffield United - Watford 1-1