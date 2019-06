Everton Soares hinter mot overgang etter Copa América

Har vært koblet til Manchester United og Manchester City.

Den brasilianske angriperen Everton Soares har vært en av Copa Américas aller største åpenbaringer, og har vært helt essensiell i at vertnasjonen skal spille semifinale i mesterskapet.

Den 23 år gamle angrepsspilleren, som til daglig spiller i Gremio, startet på benken i mesterskapet, men etter imponerende innhopp i gruppespillet fikk han starte kvartfinalen mot Paraguay.

Han har notert seg for scoringer mot både Bolivia og Peru, og fra sin høyre kantposisjon har han gjort sitt for at savnet av Neymar ikke er like stort for vertsnasjonen i dette mesterskapet.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

United og City

Han har tidligere vært koblet med flere klubber på det europeiske kontinentet, og blant dem finner vi Manchester United og Manchester City. Også Borussia Dortmund og AC Milan skal ha meldt sin interesse.

Selv skal «Cebolinha» (den lille løken) være åpen for en overgang til en klubb på andre siden av Atlanterhavet.

- Man hører rykter. Vi vet ikke om de stemmer eller ikke. Dersom de gjør det eller ei, så påpeker jeg at jeg gav mitt beste for Gremio, sier Everton til brasilianske Globo Esporte, ifølge det engelske nettstedet Sport Witness.

Det hevdes videre at Pep Guardiola og City skal ha gjort det klart at er villige til å legge 30 millioner euro på bordet for å sikre seg angriperen, men at Gremio selv ønsker 40 millioner for angriperen.

Selv om Everton skal være veldig åpen for en overgang til Europa, så er han også klar på at han gjerne vil ta de diskusjonene når mesterskapet i Brasil er ferdigspilt.

- Jeg har fortalt menneskene rundt meg at dersom det er tilbud, så vil jeg at de skal la meg få fokusere på det som skjer her. Jeg har spurt om å ikke bli involvert så jeg ikke fokuserer på andre ting, sier Everton.

- Nå fokuserer jeg på landslaget.

Everton har spilt hele sin karriere i brasilianske Gremio, som også fostret frem superstjerner som Ronaldinho, Douglas Costa og Arthur Melo.

Angrepsspilleren, som jakter sitt første trofé med Brasil, kan allerede vise til en seier i den brasilianske cupen i 2016, samt Copa Libertadores-trofeet fra 2017 da Gremio slo Lanús fra Argentina.

Les mer: Marca: - Kylian Mbappé ønsker ikke å signere ny avtale med PSG





Mestermøte i Copa América

Det blir et nytt møte med argentinsk motstand for Everton i semifinalen av Copa América. Lionel Messi og hans mannskap tok seg nemlig videre til semifinalen på bekostning av Venezuela.

Brasil måtte slite seg til semifinalen etter at de måtte ut i straffesparkkonkurranse mot Paraguay. Som nevnt, så spiller Brasil mesterskapet uten Neymar, som skadet seg like før mesterskapet ble sparket i gang.

Brasil toppet gruppe A etter seire mot Bolivia og Peru, mens de spilte 0-0 mot Venezuela. Vi må tilbake til 2007 sist gang Brasil vant mesterskapet, den gang ble nettopp Argentina slått i finalen.

For Argentinas del, så må vi helt tilbake til 1993 sist gang de vant mesterskapet. I den andre semifinalen av Copa América venter regjerende mester Chile på vinneren av Peru og Uruguay.

Det er uruguayanerne som står med flest trofeer totalt o Copa Américas historie. De står med totalt 15 trofeer, den siste triumfen kom i 2011 da Paraguay ble slått i finalen.