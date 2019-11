Everton-spiller operert etter skrekkskaden

Evertons André Gomes gjennomførte en vellykket ankeloperasjon mandag.

Portugiseren fikk ankelen fullstendig ute av posisjon i søndagens kamp mot Tottenham.

- Vi bekrefter at Gomes' høyre ankel ble operert mandag. Alt gikk veldig bra, og det er ventet at han blir helt bra igjen, het det på Evertons hjemmeside.

Les også: Mandagens Premier League-rykter

26 år gamle Gomes blir på sykehuset i en periode før han returnerer til Evertons treningsanlegg og starter rehabiliteringen.

Gomes ble skadd sent i kampen etter en hard takling fra Tottenhams Son Heung-min. Son er utestengt i tre kamper etter at han ble honorert med rødt kort for taklingen. Sørkoreaneren gråt da han oppdaget hvordan ankelen til Gomes så ut etter skaden.

(©NTB)