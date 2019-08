Evjen med perlescoring da Glimt slo Strømsgodset

Med påståtte speidere fra både Manchester United og Manchester City, viste Håkon Evjen seg virkelig fram mot Strømsgodset.

STRØMSGODSET - BODØ/GLIMT 1-3:

Evjen har imponert denne sesongen, og mandag viste han hva som bor i ham. Etter at Strømsgodset hadde kjørt kampen på eget kunstgress, ble Evjen spilt fram av keeper Ricardo Friedrich.

Utspillet fra Glimt-kapteinen ble spilt rett i bakrom mot et høytstående Godset-forsvar, og sendte Evjen alene igjennom.

Godsets midtstopper Duplexe Tchamba rakk å komme seg inn i situasjonen, men Evjen vendte av kameruneren med en elegant Zidane-finte, før han satte ballen mellom beina på Morten Sætra og i mål.

Scoringen var 19-åringens femte i Eliteserien denne sesongen, og fikk Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud til å ta fram superlativene.

- Det er et lite kunststykke, sa den tidligere Godset-treneren etter scoringen.

Evjen var imidlertid ikke ferdig for kvelden, og unggutten doblet ledelsen etter 57 minutter og sørget for at Strømsgodset blir liggende på bunn i Eliteserien med 10 poeng.

Evjens storspill kom på et beleilig tidspunkt, for ifølge Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim var speidere fra begge Manchester-klubbene på plass på Marienlyst mandag.

- Jeg har nevnt at Manchester United er her med speidere i dag, og det er også Manchester City. En norsk agent som er på plass her med representanter fra Manchester City, og de er først og fremst for å se på Håkon Evje, sa Fredheim underveis.

Selv har Evjen følgende å si om speiderne på tribunen.

- Det er selvfølgelig alltid fint at folk er og ser på, men ingenting skjer før det skjer. For min del ser jeg frem til å spille de neste kampene her. Man vet aldri hva som skjer, men fotball er ferskvare, så det som skjer, det skjer, sier han.

Godset styrte

Strømsgodset tok tidlig kommando i hjemmeoppgjøret på Marienlyst, og laget fra Drammen trengte tre poeng for å få kontakt med Sarpsborg 08 på 15.-plass i Eliteserien.

Vertene var nære etter 23 minutter da et frispark fra Herman Stengel fant Mustafa Abdellaoue på bakre stolpe, men da lagkamerat Tchamba gikk for samme ball, virket «Mos» å bli såpass forstyrret at han ikke maktet å sette ballen mot mål.

Hjemmelaget fortsatte å styre kampen, og Lars Vilsvik stormet oppover høyresiden fra sin backposisjon i store deler av omgangen.

Etter 40 minutter ble Tchamba nektet scoring etter en corner da Friedrich gjorde en god redning, og fire minutter senere viste Glimts brasilianske sisteskanse seg fram igjen.

Keeperen fant Evjen med et langt utspill, og Evjen gjorde ingen feil da han først vendte av Tchamba med en piruett, før han satte ballen i mål.

Skuddet var ikke det hardeste eller det mest presise, men ballen forsvant mellom beina på en forfjamset Sætra i Godset-målet.

Ny Evjen-scoring

Glimt-trener Kjetil Knutsen innrømmet til Eurosport ved pause av hans lag var heldige som ledet til pause, og han fikk se Godset ta kommando innledningsvis også i den andre omgangen.

Både «Mos» og Kristoffer Tokstad fikk muligheter til å utligne like etter pause, men Friedrich stå i veien ved begge anledningene.

Gjestene fra Bodø kom mer og mer utover i omgangen, og etter 58 minutter var Evjen på plass igjen.

19-åringen fikk ballen til høyre i feltet etter glimrende forarbeid av Fredrik Bjørkan, og tok den med seg innover med en strålende førsteberøring.

Deretter satte han ballen tilbake i Sætras venstre hjørne, og kunne juble for sitt sjette ligamål denne sesongen.

Strømsgodset hevet seg etter baklengsmålet og presset på for en redusering, og på overtid tuppet nyervervelsen Moses Mawa inn 1-2 i sin Godset-debut.

Vertene kom imidlertid aldri nærmere, og to minutter senere punkterte Amor Layouni kampen med sin 3-1-scoring.

Resultatet betyr at Bodø/Glimt ligger på annenplass med 32 poeng, mens Godest blir liggende nederst på tabellen med ti fattige poeng.