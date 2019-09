Evjen solgt til AZ Alkmaar

Vingsensasjonen Håkon Evjen forlater Bodø/Glimt etter sesongen. Han har signert for nederlandske AZ Alkmaar.

Det bekrefter Glimt på sitt nettsted. Evjen har undertegnet en kontrakt på 4,5 år med sin nye klubb, der han starter 1. januar.

Evjen har hatt en fantomsesong for gulljagende Glimt i Eliteserien og har blant annet scoret ti mål.

25 millioner



I AZ Alkmaar blir han lagkamerat med Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø. Også Rosenborg-spissen Bjørn Maars Johnsen er eid av den nederlandske klubben.

Ifølge TV 2 betaler nederlenderne hele 25 millioner kroner i overgangssum for 19-åringen. Han blir dermed det største salget til Glimt, noensinne.

- Akkurat nå føles det bra ut og jeg er glad. Jeg tror dette kan bli veldig spennende, sier Evjen om overgangen til Bodø/Glimts nettside.

- AZ Alkmaar har tatt meg godt i mot. Det er en profesjonell klubb som tar vare på unge spillere. De har gode fasiliteter, og en klubb som er blant de topp fire i nederlandsk divisjon. Jeg trives godt i Bodø/Glimt, men dette er en fint steg for meg å ta, fortsetter Evjen.

Kjemper i toppen



Han ser frem til å flytte til utlandet for første gang.

- Det tror jeg blir veldig artig. Jeg må vel prøve meg å lære meg nederlansk, sier Evjen.

Først skal han imidlertid fullføre sesongen med Glimt. Klubben kjemper helt i toppen av Eliteserien og ligger på andreplass etter 21 serierunder.

Opp til Molde på topp er det bare tre poeng ni runder før slutt.

- Selv om det nå er bestemt at jeg skal bytte klubb i januar, betyr det ikke at jeg mister fokus for den jobben jeg skal gjøre i Bodø/Glimt. Jeg skal fortsette å gi alt for Glimt og kommer til å fokusere på Eliteserien og det vi i klubben skal gjøre ut resten av sesongen, avslutter Evjen.

AZ Alkmaar står med ti poeng etter fem serierunder i den nederlandske toppsituasjoen. Lagte ligger på femteplass på tabellen.

