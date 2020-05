Evra avslører Ferguson-raseri etter at spillerne gikk rett i spillerbussen

Den tidligere venstrebacken minnes én av skottens flere «hårfønere».

Sir Alex Fergusons navn vil stå i gullskrift på Old Trafford til evig tid.

Skotten var en trofémagnet uten like, men stilte også vesentlige krav til sine spillere under tiden i Manchester United.

En av dem som fikk føle managerveteranens vrede, var Patrice Evra.

Franskmannen var åtte år på Old Trafford, og avslører nå da Ferguson virkelig lærte ham å respektere fansen.

Den nåværende 38-åringen, som kom fra Monaco i 2006, erindrer en hendelse under en oppkjøringstur da en rasende Ferguson braste inn på spillerbussen etter at spillerne hadde droppet å signere autografer for den fremmøtte fansen.

- Før vi gikk på bussen var vi virkelig slitne, om jeg skal være ærlig. Og det var en kø av fans, sier Evra ifølge Daily Mail før han fortsetter.

- Vi spillerne tenkte at «hvis ingen signerer, er ingen nødt til å signere». Så alle sammen gikk rett på bussen, og da jeg så ut vinduet så jeg sir Alex Ferguson signere hver og én autograf, sier han.

TITTEL: Evra vant til slutt fem PL-titler med United. Foto: Andrew Yates (AFP)

Kom dere til h****** ut!

Da skjønte den eksentriske backen raskt hva som var i ferd med å skje etter at Ferguson hadde gjort sin plikt.

- Jeg lover, han må ha signert i rundt 45 minutter. Han signerte for alle. Jeg sa «folkens, når sjefen kommer på bussen er vi ferdige».

Og det fikk Evra rett i. Ferguson var nemlig svært lite imponert over spillerne som hadde hoppet elegant over den ventende fansen.

- Han kom inn på bussen og ga oss hårføneren. «Hvem i helvete tror dere at dere er? Disse menneskene betaler lønnen deres. Disse menneskene kommer for å se dere. Kom dere til helvete ut og signér!», mimrer Evra som legger til at hver spiller måtte signere autografer for samtlige supportere utenfor bussen.

- Men det er mentaliteten, sier han.

Franskmannen tok fem Premier League-titler, tre ligacup-titler og én Champions League-tittel med Manchester United.

Han har i ettertid tid sagt at Ferguson lærte opp spillerne til nærmest å bli roboter.

- Ja, Ferguson lærte oss alle å bli roboter. Jeg tror ikke jeg var et menneske da jeg spilte for Manchester United. Da vi vant kamper eller jeg gjorde noe bra, var jeg ikke tilfreds. For meg var det normalt.

Han forteller at Didier Deschamps, som han hadde som hovedtrener i Monaco, lærte ham at det å vinne var viktig, mens Ferguson lærte ham at det å vinne er normalt.

- Jeg husker etter store seire mot Liverpool, sa han bare «bra gjort». Han skrek aldri, med unntak av da vi vant Champions Leauge-finalen. Det å vinne ligaen var bare normalt.

SATTE KRAV: Ingen slapp unna med sluntring under Ferguson. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Kastet til ulvene

Evra ble etter hvert en stor publikumsfavoritt på Old Trafford, men hans møte med engelsk fotball i 2006 ble av det brutale slaget.

Venstrebacken fikk sin ilddåp mot byrival Manchester City, og debuten kunne ikke gått verre.

Han var ikke vant til tidlig avspark fra fransk fotball, så han visste ikke helt hva han skulle spise for å være klar til kampstart 12.45.

Løsningen ble pasta og bønner, og Evra ble kvalm og kastet opp. Han våget imidlertid ikke si noe til Ferguson, og kampen ble en gedigen nedtur for venstrebacken, som ble byttet ut til pause i 1-3-tapet.

- Sett deg ned og lær deg engelsk fotball, var beskjeden fra Ferguson.

Evra har tidligere fortalt til Players Tribune at han tenker på den kampen som høydepunktet i karrieren. Hvorfor? Han trengte en slik opplevelse, det fikk ham til å jobbe hardt nok.

Debuten ble etterfulgt av nærmest en eneste lang United-opptur for Evra som til slutt fikk over 270 kamper for Ferguson.