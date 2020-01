Evra fikk personlig beklagelse fra Liverpool-sjef

Patrice Evra røper at han i høst fikk et brev fra Liverpool-direktør Peter Moore. Der skal Moore ha lagt seg flat for Liverpools handlinger etter Suarez-bråket i 2011.

I desember 2011 ble den daværende Liverpool-spissen Luis Suárez – etter to måneders gransking – ilagt åtte kampers karantene av det engelske fotballforbundet (FA) for rasistiske uttalelser mot Evra etter en kamp 15. oktober.

Mens det hele pågikk, viste Liverpool-laget sin støtte til Suárez. Dagen etter avgjørelsen om utestengelse, bar alle spillerne T-skjorter med påskriften «Suárez 7» under oppvarmingen før Premier League-kampen mot Wigan.

- Ble veldig rørt

I helgen var Evra gjest i Sky Sport-studioet, og der røpet han at han i høst fikk et brev fra Anfield-klubben som gjorde sterkt inntrykk på ham.

- Jeg fikk et personlig brev fra Peter Moore, og jeg ble veldig rørt av det. Han skrev at han håpet det ikke var for sent, all den tid det skjedde for ni år siden, fortalte Evra på Sky-sendingen i helgen.

Brevet skal ha tikket inn tre dager etter en TV-opptreden i oktober der Evra åpnet opp om situasjonen.

Den gangen var den tidligere United-spilleren klar på at han ble såret av Liverpools handlinger.

- Da jeg så at de gikk med de t-skjortene, tenkte jeg bare «Dette er latterlig. Det er helt ufattelig». Du setter din egen klubb i fare når du gjør sånne ting. Du må alltid støtte spilleren din, fordi han kommer fra laget ditt, men dette var etter at han hadde blitt ilagt straff. Hvis det hadde vært før, og vi ventet på en reaksjon, ville jeg ha forstått det, sa han i høst ifølge NTB.

T-SKJORTENE: Slik varmet Liverpool-spillerne opp for å vise sin støtte til Luis Suarez. Foto: Paul Ellis (AFP)

Evra røper at det bare gikk noen dager før brevet fra Moore tikket inn.

- Han tok kontakt med meg tre dager etterpå, og jeg må takke ham for brevet, for det rørte hjertet mitt. Jeg var veldig skuffet i lang tid over at en klubb som Liverpool kunne støtte handlinger som det, sier Evra.

- Var veldig viktig for meg

Han forteller videre at brevet gjør at han ser Liverpool med nye øyne, og at han har fått fornyet respekt for klubben.

- Det var veldig viktig for meg, og selv om vi var store rivaler viste det at Liverpool er en klubb av topp klasse, sier Evra.

Jamie Carragher, som var en av spillerne som hadde på seg den famøse t-skjorten, har for lengst tatt selvkritikk for stuntet. Overfor BBC sa han i høst at det ikke er noen tvil om «Liverpool gjorde en massiv urett».

- Vi gjorde en feil som klubb, og jeg var visekaptein, sa Carragher.

- Jeg må kanskje gå i meg selv og si at jeg ikke hadde mot nok til å si «jeg vil ikke ha på meg den der», la han til.

Suarez ble tre år senere solgt til Barcelona, der han fortsatt spiller i dag.

Liverpools neste kamp spilles torsdag borte mot Wolverhampton.

