Evra hevder Ronaldo var nær United-retur: - Han hadde sagt ja til Ferguson. Han skulle komme tilbake, det fortalte han meg

Tidligere Manchester United-helt Patrice Evra kommer med flere oppsiktsvekkende opplysninger i et ferskt intervju.

Den franske fotballprofilen stilte nylig som gjest i «UTD Podcast», og der lettet han på sløret om en rekke interessante ting.

Blant annet snakket Evra om hvor nær Manchester United var å sikre seg en retur for superstjernen Cristiano Ronaldo, som hadde blitt solgt til Real Madrid i 2008.

Det hele skal ha skjedd i 2013, rett før Alex Ferguson valgte å legge opp som klubbens manager.

Evra, som kom fra Monaco i 2006 og ble værende på Old Trafford i åtte år, husker godt måten det hele utspilte seg på.

- Når vi snakker om de tøffeste øyeblikkene i karrieren min, vil jeg si at dette (at Ferguson ga seg) er på topp. To uker tidligere husker jeg en del av pressen hevdet at Ferguson kanskje ville gi seg neste sesong. Da sa han til meg: «Patrice, jeg kommer aldri til å gi meg. Jeg blir her i ti år til».

- Så la han til: Jeg er 99 prosent sikker på at vi snart kommer til å ha Cristiano Ronaldo og Gareth Bale her. Jeg trenger bare disse to spillerne for å vinne Champions League en gang til, forteller Evra i podkaste, ifølge Daily Mirror.

Evra, som er god venn med Ronaldo, forteller at han raskt tok kontakt med den daværende Real Madrid-spilleren for å sjekke om Fergusons håp om en overgang var troverdig.

- Og det skal sies, jeg snakket med Cristiano. Jeg spurte om dette, og han hadde sagt ja til «the boss». Han skulle komme tilbake til United, det fortalte han meg, forteller Evra.

SEIERSMASKINER: Både Patrice Evra og sir Alex Ferguson kan se tilbake på svært suksessrike karrierer i Manchester United. Foto: Mladen Antonov (AFP)

Men det ble som kjent aldri noen retur til Old Trafford for Ronaldo.

José Mourinho forsvant fra den spanske hovedstadsklubben, Ronaldo ble værende og Gareth Bale ble senere kjøpt av Real Madrid, han også.

Evra fikk på sin side bekreftet sin frykt om at Ferguson, slik pressen hadde spekulert i, skulle kaste inn årene.

- To uker senere satt vi i garderoben og ventet. Da vi ankom Carrington den dagen så vi masse TV-kameraer og tenkte, «wow, noen har gjort noe galt. Kanskje en av spillerne er i medias søkelys igjen, kanskje vi er i trøbbel». Men så kom vi frem og fikk beskjed om å bli i garderoben fordi Ferguson ville ha en prat. Og når sjefen kommer til garderoben for å snakke med alle sammen, er det aldri gode nyheter.

Det fikk han altså rett i.

- Ferguson kom inn og sa: «Jeg er veldig lei meg. Noen har påstått at jeg kom til å legge opp, og det har blitt påstått før jeg har rukket å ta et eget valg. Det er derfor dere så alle kameraene. Jeg må gi meg fordi konen min trenger meg», husker Evra.

Den suksessfulle skotten var spesielt lei seg for at han ikke kunne holde løftene sine til klubbens nye spillere, som nettopp hadde skrevet under for Manchester United.

- Han ba om unnskyldning til Robin van Persie og han ba om unnskyldning til Shinji Kagawa, for han hadde nettopp hentet dem til klubben. Han beklaget overfor de to spesielt, forteller Evra.

Ferguson vant 38 trofeer i løpet av 26 år på Old Trafford og blir sett på som en av tidenes største fotballmanagere.

Han ga seg som United-manager i 2013. Siden den gang har ikke klubben klart å komme tilbake til toppen av engelsk fotball.