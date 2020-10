Evra med ny tirade i Sky Sports-studio. Eksperten mener Solskjær lever farlig: - Den neste som må gå

Den tidligere backen gikk hardt ut mot alt og alle etter Manchester Uniteds braktap for Tottenham, men innrømmer at han har sympati med Ole Gunnar Solskjær.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United gikk på en skikkelig smell hjemme mot Tottenham søndag. José Mourinhos menn vant med solide 6-1 på Old Trafford.

United fikk Anthony Martial utvist tidlig i kampen, men allerede på det tidspunktet var Spurs foran og etter det røde kortet ble bare vondt verre for vertene.

Evra: - Skammelig

Resultatet vakte selvsagt stor oppsikt og i Sky Sports' studio satt den tidligere Manchester United-backen Patrice Evra oppløst i tårer etter kampen.

Evra har vært i hardt vær for flere uttalelser den siste tiden og igjen la ikke franskmannen noe i mellom i sin oppsummering av nederlaget. Evra hevdet rett etter kampslutt at han ikke lenger orket å jobbe som ekspert under United-kamper.

- Alexis Sanchez kommenterte en gang at han hadde bedt agenten sin om å annullere kontrakten med Manchester United etter sin første treningsøkt med klubben. Det samme skal jeg be om hos Sky - jeg vil avslutte kontrakten, sa Evra ifølge Daily Mail.

VEKKER OPPSIKT: Patrice Evra går hardt ut mot sin tidligere klubb, Manchester United. Foto: Andrew Yates (AFP / NTB scanpix)

- Jeg vet man må passe seg litt på TV, men dette er skammelig. Jeg føler det samme som alle United-fans føler. Derfor foretrekker jeg nå å være ekspert i forbindelse med andre kamper, og ikke United, om jeg skal fortsette i Sky, sa Evra videre.

- Føler meg trist

En naturlig diskusjon etter kampen ble posisjonen til manager Solskjær. Nordmannen er klubbens fjerde manager etter at sir Alex Ferguson ga seg i 2013 og nå ser det også ut til at 47-åringen begynner å sitte utrygt i stolen, skal vi tro Evra.

Franskmannen påpeker imidlertid at dette ikke handler om Solskjærs kvaliteter som manager, men mer om Uniteds-styrets udugelighet. Eksperten sier at han har sympati for Solskjærs situasjon og mener styret ikke har støttet ham på overgangsmarkedet.

- Jeg forventet ikke noe fra denne sesongen. Jeg føler meg trist, og på vegne av manageren. Nå kommer vi til å snakke om ham, han blir den neste som må gå. Men hva med styret? spør den tidligere venstrebacken seg.

- Hvert år etter Ferguson, hvor mange managere har fått sparken? Er det virkelig løsningen? Hver gang de skal hente spillere så er prisen helt feil. Det er som om jeg skulle kjøpe en bil, jeg vet prisen, men ønsker likevel å betale mindre.

- Fortjener en ørefik

Evra går så langt som å si at enkelte i klubben fortjener en ørefik.

- Jeg er veldig følelsesladet nå. Hva skjer i klubben min? Det er vanskelig å knekke en mann som meg, jeg er som regel positiv. Jeg ønsker ikke å oppfordre til vold, men det er flere folk i klubben for fortjener en ørefik nå. Det er det jeg ville gjort om jeg jobbet i Manchester United, sier franskmannen.

Ifølge Daily Mail så sikter Sky-eksperten blant annet til direktør Ed Woodward når han snakker om folk innad i klubben han mener ikke har gjort jobben sin.

Manchester United ligger nede på 16.-plass på Premier League-tabellen etter sine tre første kamper denne sesongen. Klubben har imidlertid én kamp mindre spilt enn flere av lagene. Solskjærs menn har så langt en seier og to tap - tre poeng.