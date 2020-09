Eyjólfsson returnerer til Rosenborg

Islendingen blir Åge Hareide sin andre signering som Rosenborg-sjef.

Hólmar Örn Eyjólfsson har signert for Rosenborg. Midtstopperen kommer gratis etter å ha avsluttet kontrakten i bulgarske Levski Sofia, skriver Rosenborg på sine hjemmesider.

Midtstopperen har skrevet under på en kontrakt ut 2023-sesongen.

- Jeg følte meg veldig bra her sist og jeg kunne ikke vært gladere for å komme tilbake. Jeg kjenner klubben, jeg kjenner byen. For meg og familien er dette en god plass å være. Jeg ønsker å være suksessfull. Sist gang jeg var her, hadde vi et veldig godt lag. Jeg vil komme hit og jakte suksess igjen, sier Eyjólfsson til Rosenborg sin hjemmeside.

Den 30 år gamle landslagsspilleren trener allerede med laget og det jobbes for å gjøre ham klar til Rosenborgs kamp mot Haugesund på søndag, skriver klubben på Twitter.

Returnerer til Lerkendal

Islendingen kom til Rosenborg i august 2014 og spilte 93 kamper for Rosenborg frem til og med cupfinalen mot Kongsvinger i 2016, før han ble solgt til den israelske toppklubben Maccabi Haifa. Siden 2018 har han vært tilknyttet Levski Sofia, som han avsluttet kontrakten med i sommer.

30-åringen var en del av Islands VM-tropp i 2018 og spilte 90 minutter da islendingene møtte Belgia i Nations League for litt over en uke siden.

Eyjólfsson var en fast brikke i midtforsvaret da Rosenborg tok The Double to år på rad i 2015 og 2016 og spilte Europa League-fotball i sin forrige periode på Lerkendal.

- Vi kjenner ham godt og han hadde suksess med Rosenborg sist han var her. Han var en av Levski Sofias beste spillere forrige sesong og vi er glade for at det fantes en mulighet til å hente Hólmar tilbake, sier Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin.

Hareides andre forsterkning

Eyjólfsson er Åge Hareide sin andre signering siden han overtok klubben i starten av september.

Forrige uke hentet Rosenborg Pa Konate fra Jönköpings Södra. Konate har tidligere hatt Hareide som trener fra tiden i Malmø. 26-åringen ble hentet for å forsterke en tynt besatt venstreback-posisjon.

Torsdag gikk Rosenborg videre i Europa League-kvaliken etter å ha slått Ventspils 5-1. På søndag venter hjemmekamp mot Haugesund for Hareides menn.

Rosenborg ligger etter 17 kamper på 4. plass på tabellen i Eliteserien, hele 18 poeng bak suverene Bodø/Glimt på topp.