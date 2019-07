Ezinne Okparaebo oppgitt over Ingebrigtsen-managerens hudfarge-kommentar: - Det er ikke OK

- Han er hvit og kan klare alt, sier Jakob Ingebrigtsens agent, Daniel Wessfeldt, om friidrettsutøverens markedsverdi. Det får Ezinne Okparaebo til å reagere sterkt på ordbruken.

Det var i et intervju med VG at Jakob Ingebrigtsens agent diskuterte stortalentets markedsverdi og tiltrekningskraft.

- Når det gjelder startpenger kommer Jakob til å stige opp til det høyeste nivået blant alle internasjonale friidrettsutøvere. Han løper en øvelse som er den mest konkurranseutsatte, han er hvit og kan klare hva som helst, sa Daniel Wessfeldt til avisen og mente at «det ikke er en arrangør som ikke vil ha» Ingebrigtsen.

Det fikk friidrettsutøver Ezinne Okparaebo til å ta et kraftig oppgjør på både Twitter og Instagram.

-Er det virkelig nødvendig i 2019 å begrunne en utøvers attraktivitet og markedsverdi med hudfarge? Vi har dessverre fortsatt en lang vei å gå, skriver hun på de sosiale mediene.

«EN VEI Å GÅ»: Slik formulerte Ezinne Okparaebo seg etter å ha lest VG-artikkelen. Foto: Skjermdump / Twitter

- Ikke OK

Til Nettavisen utdyper Okparaebo hva hun mente med meldingen.

- Jeg reagerer fordi når farge kommer med i betraktning på markedsverdi så blir det farlig. Det er ikke første gangen jeg hører om sånt både i langdistanse og i sprint. Det er ikke OK synes jeg. Genetikk og hardt arbeid er den samme uansett farge, og skal hylles og belønnes like mye om det blir oppnådd av en mørkhudet eller hvit person, sier hun til Nettavisen.

Okparaebo understreker at det Ingebrigtsen-familien presterer er helt fantastisk, men at hun tror «neppe at de begrenser seg selv med farge».

TIL MOTMÆLE: Ezinne Okparaebo mener det er fortsatt er en lang vei å gå når det gjelder bruken av hudfarge som et tema i friidrett. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Hun mener at den eksisterende rasismen i samfunnet også gjenspeiles innenfor idretten. Det oppfordrer hun alle til å være med å bekjempe.

- I friidretten har vi alle de samme rettighetene til å konkurrere og drive med sporten, men når det er snakk om hvor mye en utøver fortjener basert på hans eller hennes prestasjoner så burde ikke farge ha noe å si. Det sender feil signaler til blant annet minoritetsungdommer, som jeg jobber hardt for at skal føle seg inkludert, fortsetter Okaparaebo.

Wessfeldt selv tar kritikken på alvor og føler han har blitt misforstått.

- Det er fantastisk at disse gutta fra Sandnes gjør det bra i en sport som har blitt dominert av afrikanere, det var det jeg mente. Det har absolutt ikke noe med at man er hvit eller svart, men fenomenet i seg selv, sier han til Nettavisen.

Ber om unnskyldning

Han viser til at han selv lot seg begeistre av for eksempel den kenyanske spydkasteren Julius Yego, som i 2015 tok gull i Beijing-VM.

- Det var fantastisk. I spydkasting har alltid europeerne utmerket seg, men plutselig kom det en kenyaner inn og tok gull. Men poenget er at jeg ikke mente noe rasistisk med dette. Jeg har selv vært agent til mange utøvere som er mørke, for eksempel hekkeløperen Daniel Oliver, sier Wessfeldt.

- Men kunne du brukt et annet ord enn hvit for å beskrive markedsverdien til Jakob Ingebrigtsen?

- Jeg kan ikke huske nøyaktig hva jeg sa i intervjuet med VG, men hvis jeg brukte ordet «hvit» skulle jeg nok ikke gjort det. Jeg burde bare holdt meg til at de beste løperne normalt sett har vært fra Afrika, forklarer han.

Wessfeldt sier seg også helt enig med Okparaebo at alle skal ha samme muligheter, uansett om man er svart eller hvit.

- Jeg får be om unnskyldning hvis dette har kommet ut feil, de som kjenner meg vet hva jeg står for.

- Det er «mind set»

Norgesrekordholderen på 100 meter mener Wessfeldt skaper holdninger som ikke er sunne. Hun synes også det bør være mulig å ytre seg bedre når man vet så mye om disse tingene som man gjør i dag.

- Hardt arbeid handler ikke om farge. Det er «mind set», og det er flott med gode resultater uansett farge. Den ene skal ikke være mer verdt enn den andre, sier Okparaebo.

I 2010 ble Christophe Lemaitre kjent som den første hvite sprinteren i verden gjennom tidene under 10 blank på 100 meter, med tiden 9,98.

Hovedpersonen ble raskt en superstjerne over natta, men selv mislikte han alt oppstyret. Lemaitre mente nemlig oppmerksomheten burde komme på grunn av de sportslige prestasjonene, ikke hudfargen hans.

- Det er blitt altfor mye fokus på det. Jeg finner det helt absurd. I mine øyne har sprint aldri handlet om hudfarge, sa Lemaitre den gang.

- Ikke rasisme

Professor i markedsføring på BI, Rutger Daniel van Oest mener derimot Wessfeldt har et poeng. Han mener det er spesielt når en hvit utøver, fra et land som ikke har tradisjoner for å gjøre det bra i en sport, plutselig utpeker seg.

- For meg handler dette ikke om rasisme. I mitt hjemland, Nederland, utnevnte vi Dafne Schippers, en hvit sprinter, til årets idrettspersonlighet etter å ha tatt OL-sølv på 200 meter i Rio de Janeiro i 2016. Hun var den eneste hvite i finalen, men det handler om at vi ikke har hatt noen kultur for å fostre opp utøvere i denne grenen, forteller han til Nettavisen.

FORSTÅR: Rutger Daniel van Oest mener Daniel Wessfeldt har rett i at det er lettere å markedsføre Jakob Ingebrigtsen i friidrettsverden. Han er riktig nok ikke sikker på om «hvit» er det riktige ordet. Foto: BI

Van Oest mener det er lettere å markedsføre Jakob Ingebrigtsen til idrettsverden da Norge ikke har hatt for vane å utmerke seg på mellomdistansene.

- Jeg tror folk synes det er unikt og spesielt - at noen med en såpass annerledes bakgrunn plutselig begynner å konkurrere blant verdenseliten. Det mener jeg overgår rase og andre ting fordi det er uvanlig.

Den nederlandske professoren påpeker at ordet «hvit» for ham ikke er viktig i denne settingen, da det handler om at europeere vanligvis ikke har utmerket seg i denne sporten.

- Jeg er ikke sikker på om jeg liker ordet «hvit», men poenget er at han er fra en annen bakgrunn, oppsummerer han.