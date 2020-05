FA-cupen i fare

FA-cupen kan bli avlyst for første gang i fredstid på 149 år.

Kvartfinalene av sesongens FA-cup skulle egentlig ha blitt spilt i mars, men koronaviruset førte til at kampene ble utsatt på ubestemt tid.

Nå skriver The Telegraph at det er usikkert om FA-cupen i det hele tatt vil bli fullført denne sesongen.

Premier League vil riktignok strekke seg langt for å redde sesongens cup, men det er likevel ligaen som er førsteprioritering når det nå jobbes for å få i gang fotballen igjen i England.

Får trene i små grupper

For øyeblikket har klubbene bare lov til å organisere treninger med små grupper uten kontakt, men det ventes at restriksjonene vil slippes mer opp og engelske medier hevder at det jobbes for å få startet Premier League i midten av juni.

Så fort en kalender for de resterende 92 Premier League-kampene er klar, så vil man forsøke å legge inn de resterende FA-cupkampene.

Det er imidlertid ingen garanti at det vil la seg gjøre ettersom kampprogrammet i ligaen ventes å bli svært tett. Samtidig er noen av de involverte lagene fortsatt med i europacupene som også ventes å bli arrangert i løpet av de neste månedene.

Kvartfinalene

Dermed kan det bety at blant andre Ole Gunnar Solskjær og Manchester United ikke vil få muligheten til å kjempe om FA-cuptrofeet.

United trakk Norwich i kvartfinalen, men nå gjenstår det altså å se om den blir spilt.

Det samme gjelder de øvrige oppgjørene:

Sheffield United - Arsenal

Newcastle United - Manchester City

Leicester City - Chelsea