Fabinho er ute med skade til over nyttår

Mister et svært hektisk kampprogram.

Etter 18 minutter i oppgjøret mot Napoli i midtuka ble Fabinho byttet ut med skade.

Nå har klubben uttalt seg om skadeomfanget, og det er dårlig nytt for Liverpool-supporterne.

Det viser seg at brasilianeren har pådratt seg ligamentskader i ankelen - og vil ikke være på banen for Liverpool før over nyttår igjen. Vanligvis velinformerte Paul Joyce skriver at det blir åtte uker på sidelinjen for Liverpools nøkkelspiller.

Dermed mister Fabinho det svært hektiske kampprogrammet Liverpool nå går inn i.

Jürgen Klopps mannskap skal nå spille 14 kamper på 43 dager, og dermed også skjebnekampen mot RB Salzburg og Erling Braut Haaland i Champions League i midten av desember.

Like over nyåret venter Tottenham og Manchester United i Premier League, og det gjenstår å se om Liverpool har sitt anker tilbake til de oppgjørene.

Liverpool har faktisk til gode å tape et oppgjør hvor Fabinho har vært i startelleveren, og brasilianeren har blitt en sentral del av Klopps foretrukne ellever.

Nå må tyskeren finne en erstatter i den defensive rollen på midtbanen, en rolle som antageligvis vil gå til Jordan Henderson eller Georginio Wijnaldum. Et annet alternativ er Naby Keita, som nå returnerer fra skade.