Fabrizio Romano og Christian Falk lever av overgangsrykter: - Liker det bedre enn fotballkamper!

Kai Havertz til Chelsea? Thiago til Liverpool? Jadon Sancho til Manchester United? Dette er spørsmål som går igjen for de to overgangsoraklene.

Hvis det er en ting Nettavisens sportsredaksjon vet om våre lesere, så er det at fotballrykter står høyt i kurs - spesielt når det står på som verst i sommermånedene og i januarvinduet.

Overgangsmarkedet i seg selv er som en liten jungel av påstander, rykter, meldinger og konspirasjoner, og det er ikke alltid like enkelt å manøvrere seg i det miljøet.

To av de som kan dette best, er Fabrizio Romano og Christian Falk.

- Liker overgangsmarkedet bedre enn fotballkamper

Fotballinteresserte lesere har nok spesielt godt kjennskap til førstnevnte, som har skapt seg en egen nisje med frasen «Here we go» - som er Romanos signatur-tweet når en overgang er bekreftet.

Falk har spesialisert seg på det tyske overgangsmarkedet, og er kjapt ute med å bekrefte- eller avkrefte rykter med enkeltord.

Nå har de to åpnet om hvordan det er å være «overgangseksperter», i samtale med Bleacherreport.

- Jeg planla ikke den frasen, det var ikke meningen at det skulle bli en greie! For å være helt ærlig, så husker jeg ikke engang hvordan det begynte. Men det var en avtale rundt Manchester United, kanskje Paul Pogba, og folk spurte meg konstant om oppdateringer. Da avtalen endelig var klar skrev jeg bare «here we go!», forteller Romano, som har i overkant av 774.000 følgere på Twitter til nettstedet.

Og legger til:

- Folk likte det og spurte meg stadig om andre overgangsrykter, de ville også ha en «here we go!» om deres klubb. Jeg blir gira når jeg får en stor story. For meg så er det litt som å score et viktig mål i en storkamp. Jeg husker da Bruno Fernandes ble klar for Manchester United, det var en god en for meg. Når man jobber så hardt med én sak og jeg får høre at det endelig skjer, så blir jeg opprømt.

Romano begynte sin karriere i teamet til Gianluca Di Marzio - mannen som anses å være den mest pålitelige journalisten som spesialiserer seg på overgangsmarkedet.

Han forteller videre at i skrivende stund er det Kai Havertz, Jadon Sancho og Thomas Partey som er navnene som går igjen oftest, noe vi i Nettavisen også merker.

- Men jeg får også veldig mange spørsmål fra Tottenham-supportere. De føler ikke at de har en storfisk som er på vei inn portene i sommer, så de stiller meg spørsmål og vil ha svar!

- Jeg foretrekker overgangsvinduet foran ekte fotballkamper! Selvfølgelig elsker jeg fotballkamper, men det er en glede i å jobbe med overgangsmarkedet og å se hvordan ting kan forandre seg så fort.

Synes du dette høres hektisk ut? Bli gjerne med på en dag i Fabrizio Romanos liv:

Romano, i likhet med resten av verden, merket også selv på kroppen hvordan koronaviruset forandret alt over natten. Han forteller om usikkerhet hos klubber og agenter.

- Du ser på storklubbene at ting har endret seg. Et lag som Barcelona vet ikke lenger hvor mye penger de kan bruke. Se også på Juventus: De ville prøve seg på Paul Pogba i sommer, og det har de jobbet med siden januar/febuar. Men så kom viruset, og nå kan de ikke lenger bare betale for han, de må i så fall inkludere en spiller i avtalen.

GÅR IGJEN: Jadon Sancho, Thiago og Kai Havertz er hete navn på overgangsmarkedet i sommer.

- Chelsea er en storaktør

Denne sommeren er det spesielt tre spillere på overgangsmarkedet det skrives mye om; Jadon Sancho, Thiago og Kai Havertz. De tre Bundesliga-talentene er ventet å få sine overganger til Premier League i sommer, og journalisten som i så fall er blant de første som får vite om det, er Christian Falk.

- Jeg tror aldri det vil være et problem å flytte på store fotballstjerner. Se på Bayern München, for eksempel: De tok tidlig kontakt med spilleren de ville ha - Leroy Sané - og de fikk han. På det tidspunktet var det mange frustrerte agenter, for de prøvde å få i land andre avtaler, men fikk ingenting til å skje. Bayern fokuserte enkelt og greit på Sané før de foretok seg noe annet, forklarer Falck.

ALLIANZ ARENA: Christian Falk på jobb, her på Bayern Münchens hjemmebane. Skjermdump: Instagram

Falk, som tidligere blant annet har jobbet for storavisen Bild, sier at han blir spurt mye om Thiago om dagen - og han tror selv at spilleren flytter på seg i sommer. Det er dog ikke London som er den mest sannsynlige destinasjonen, all den tid Liverpool ser ut til å være i førersetet i kampen om signaturen til midtbaneeleganten.

- Chelsea er en storaktør på markedet, fordi de har pengene. Nå er de klare til å investere. De leder an i kampen for Havertz, og det er interessant hvordan det har blitt sånn. Før koronaviruset kom, fortalte spillerens agent at Bayern Leverkusen hadde fem eller seks lag som ville ha Havertz. Chelsea var ett av disse, men nå har ikke lag som Barcelona penger lenger. Det samme gjelder for Real Madrid.