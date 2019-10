Færre og færre konkurrerer på ski – turn og håndball vokser

Therese Johaug vinner det meste i skisporet. Men det lokker ikke flere norske ungdommer til skiidretten, viser ferske tall fra Norges idrettsforbund. Her er Johaug under 30 km fri teknikk kvinner under VM på ski i Seefeld. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)