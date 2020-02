Fagermo bekrefter at VIF-stjernen kan forsvinne: - Enige om at det er det beste for ham

Vålerengas nye hovedtrener forteller at signeringen av Fredrik Oldrup Jensen gjør at midtbaneterrieren Abu er på vei vekk.

MARBELLA (Nettavisen): Det har gått litt mer enn to uker etter at Dag-Eilev Fagermo tok over som sjef på Intility Arena, og erstattet Ronny Deila som hovedtrener for Vålerenga.

Laget fra Valle har siden den gang allerede vært på treningsleir i Portugal, men har nå funnet veien østover til Spania og Marbella. Der skal de møte både Krasnodar og Sandefjord.

De kongeblå har allerede spilt to kamper, som har endt med tap for Slavia Praha fra Tsjekkia, og seier mot svenske Häcken.

Over og ut for Abu?

Den tidligere Strømsgodset- og Odd-treneren kan fortelle at han stortrives i rollen som sjef for «Oslos stolthet»:

- De har vært veldig inspirerende, det har vært kjempegøy! Man sover lite og jobber mye, men det må jeg jo for å få implementert det jeg ønsker, sier Fagermo til Nettavisen om den første tiden i Vålerenga.

- Her ønsker jeg å bli enda bedre kjent med spillerne, men det er ting både offensivt og defensivt jeg vil trene på, både banen og i gymmen, for å utvikle laget og spillerne.

Fagermo fortalte at Vålerenga er i rute med å «slanke» troppen, slik det tidligere er blitt meldt at han ønsker å gjøre, og at talentene Brede Sandmoen og Sakarias Opsahl kan være i ferd med å lånes ut.

TAKK OG FARVEL: Mohammed Abu er på vei vekk fra Vålerenga.

Han forteller også at han fortsatt mangler etablerte spillere som Adam Kwarasey Larsen og Felipe Carvalho i troppen, mens Markus Nakkim har fått beskjed om at han kan se seg om etter ny klubb.

En annen som, etter all sannsynlighet, ikke blir å finne i kongeblått neste sesong er midtbanestjernen Mohammed Abu:

- Abu og jeg er enige om at det beste for ham er å finne seg en ny klubb, sier Fagermo.

- Så, Abu er på vei bort?

- Det vet jeg ikke helt, der må du nok spørre Jørgen Ingebrigtsen (sportslig leder i VIF, jour.anm) og Abu selv, men vi er enige om at Oldrup skal inn fordi vi ønsker en annen type inn, og at Abu da kan se seg om etter ny arbeidsgiver, forteller Vålerenga-treneren.

Abu var en favoritt under Deila, og ble først hentet inn på lån i 2018-sesongen fra Columbus Crew. Siden valgte Vålerenga å gjøre overgangen permanent for ghaneseren med fortid fra blant annet Manchester City.

Lunov ut, Dokken inn

Fagermo forteller at mye av grunnen til hvorfor Abu nå er på vei vekk er fordi Fredrik Oldrup Jensen har blitt hentet til den norske hovedstaden fra belgiske Zulte Waregem.

Fagermo er tydelig på at i 26-åringen har Vålerenga anskaffet seg en vanvittig ressurs før 2020-sesongen:

- Han tilfører fysikk i et midtbaneledd der det er mye talent og spennende spillere, men som kanskje mangler noe fysikk og lederegenskaper. Etter min mening, så er han en av Eliteseriens beste midtbanespillere på sitt beste, sier Fagermo.

Selv om VIF ikke har kastet bort tiden hva angår anskaffelse av nye spillere er Fagermo tydelig på at han fortsatt ønsker å anse troppen han har til rådighet før det eventuelt blir flere signeringer:

- Oldrup kom inn fordi det var mulig, men jeg skal bruke denne leieren for å se hva som er plusser og minuser i spillerstallen. Vi får kartlegge hva som er av behov, og hva klubben ønsker på kortsikt med tanke på forsterkninger av laget, sier Fagermo.

Han er også tydelig på at det ikke nødvendigvis er behov for en ny spiss i Vålerenga, som allerede har Matthias Vilhjamsson og Peter Michael i troppen. Oslo-klubben har den siste tiden blitt koblet med en overgang for KBK-stjernen Flamur Kastrati.

En annen kjent Vålerenga-mann som har forlatt klubben den siste uken er assistenttrener Håkon Lunov. Deilas tidligere assistent uttalte før Fagermos ansettelse at han gjerne skulle likt å bli sjef på Intility.

- Håkon ønsket dette selv da han ikke bli hovedtrener, og det er greit. Da han gikk var det naturlig å få inn nytt blod. Jeg vil ha ulik kompetanse i laget, sier Fagermo.

Inn dørene på Valle har Kenneth Dokken kommet. Den tidligere eliteserieprofilen er dermed mannen som skal være Fagermos assistent i 2020-sesongen.

- Fotballpersonligheten, han har en del av de samme kvaliteten som Jan Frode Nordnes (Fagermos assistent i Odd, jour.amn), som jeg jobbet med mye har, og har vært viktig for meg. Han har mye trenererfaring etter hvert og spillerkarriere, så hele pakka er sterk, forteller Vålerengas hovedtrener.

