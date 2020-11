Fagermo kaller Norge-bråket «uakseptabelt». Nå er han klar på hvem som bør overta landslaget

Vålerenga-treneren er ikke begeistret for lekkasjer, men har en klar formening om hvem som bør blir Norges neste landslagstrener.

INTILITY ARENA/OSLO SENTRUM (Nettavisen): Mandag samlet det norske landslaget igjen troppene etter noen turbulente uker. Siden EM-plassen røk etter det skuffende 1-2-tapet mot Serbia, og de påfølgende seierne mot Romania og Nord-Irland, oppstod det etterhvert heftig omtalte landslagsbråket med Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth i hovedrollene.

Siden den gang har hovedpersonene selv blitt enige om å legge bråket bak seg og se fremover til de kommende landskampene i november.

På mandagens pressekonferanse ønsket heller ikke Lagerbäck å kommentere saken noe nærmere.

- Vi har ikke fått samlet hele gruppen enda, så vi har ikke kunnet snakke. Når det gjelder det som skjedde forrige samling så har jeg lagt den bak meg så jeg har ingen videre kommentarer til det, sier Lagerbäck.

Landslagssjef Lars Lagerbäck ville ikke si mye om det som skjedde i oktober på mandagens pressekonferanse. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

- Ikke akseptabelt

En som har observert de siste ukers hendelser fra utsiden er Dag-Eilev Fagermo. Vålerenga-treneren er ofte frittalende og kjent for selv å ha sterke meninger om det som skjer i fotballen.

- Akkurat den saken kan jeg ikke nok om, men generelt liker jeg at trenerne bestemmer og at spillerne er sultne på å spille for landslag og klubb uten å sutre, sier Fagermo til Nettavisen etter Vålerengas 2-0-seier over Odd søndag kveld.

- På den annen side må vi tåle at folk sier ifra. Det gjør jo også jeg her i Vålerenga og jeg spør om spillernes mening, det hender at de kan slå i bordet her også. Vi må ikke undervurdere kompetansen som finnes i en spillergruppe, for det er voksne folk det også. Å benytte seg av hverandres kompetanse tror jeg er veldig bra, fortsetter han.

- Hvordan hadde du håndtert en slik situasjon der noen innad i spillergruppa hadde snakket om noe de ikke var fornøyde med?

- Lekkasjer som skader laget eller gruppa synes jeg er negativt. Det er ikke akseptabelt, for vi er en slags familie. Det kan skje ting innenfor husets fire vegger som vi må holde der, men det må være takhøyde innenfor de veggene, svarer VIF-treneren.

Dag Eilev Fagermo er tydelig på hvem som bør bli Norges neste landslagssjef. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB)

Ønsker Solbakken

53-åringen er klar på at han synes Lars Lagerbäck har gjort en god jobb som Norges landslagssjef, men han har likevel en klar formening om hvem som bør ta over for svensken.

- Jeg må si at Lagerbäck har gjort det bra med Norge, men hvis vi skal bytte så håper jeg det blir Ståle Solbakken, sier han.

Vålerenga-treneren vil gjerne begrunne hvorfor.

- Han har gjort en god jobb, men når han føler han har gjort sitt, så mener jeg at det er Solbakken som bør være en soleklar kandidat. Jeg er kanskje gammeldags, men jeg vil ha en norsk landslagstrener, fordi det skal være en premie for de beste trenerne i Norge å trene det største flaggskipet. Akkurat som det motiverer spillere til å bli bedre, så motiverer det trenere til å bli bedre også, sier han bestemt.

Ståle Solbakken er arbeidsledig etter at han fikk sparken i FC København. Foto: Sascha Steinbach (AP)

Den tidligere Odd-treneren mener det ikke det ikke er noe patriotisme i å mene det, men at det handler mer om trenerutvikling.

- Derfor vil jeg ha Ståle når Lagerbäck føler at han er ferdig, sier han.

- Er det et mål for deg å få den jobben i fremtiden?

- Nei, jeg er klubbtrener. Jeg skal trene Vålerenga, sier trenerveteranen med et bredt glis.

En som faktisk har hatt både Fagermo og Lagerbäck som trener er nåværende landslagsspiller Sondre Rossbach. Odd-keeperen var også med på samlingen da det smalt i oktober.

Mandag møter han på nytt opp til samling for Norge.

- Det var en del skriverier, men som kapteinen sa så er det viktig at vi står sammen og ser frem mot de kampene som kommer, sier Rossbach til Nettavisen og henviser til Stefan Johansens uttalelser i etterkant av samlingen.

Rossbach sier at dialogen er lagt død fra hans side og at han ikke ønsker å bidra til å kommentere noe mer rundt saken.

Norge møter Israel til privatlandskamp på Ullevaal stadion onsdag, før de spiller Nations League-kamper borte mot Romania og Østerrike henholdsvis lørdag og onsdag neste uke.