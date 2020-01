Fagermo med Odd til La Manga, VIF-treneren snart presentert

Spekulasjoner har gått over hvorvidt Dag-Eilev Fagermo skal ha sagt ja til ny jobb i Vålerenga, men han skal med Odd til Spania. VIF lover nyheter fredag.

Vålerengas sportssjef Jørgen Ingebrigtsen sier til TV 2 at klubben har plan om å presentere sin nye trener fredag.

– Ja, tidsfristen (31. januar) står ved lag, sier han til kanalen.

Fagermo slo torsdag fast at han er på vei mot Spania om ikke lenge. – Ja, jeg skal til La Manga med Odd, sier han til Varden.

Der skal skiensklubben ha en treningsleir som starter om få dager. Spekulasjonene startet etter at kommentator i Dagbladet Morten Pedersen tirsdag skrev at Vålerenga hadde fått ja fra Fagermo. Pedersen skriver at Fagermo skal ha bedt om utsettelse av kontraktsforlengelsen med Odd.

– Jeg kan ikke takke ja til en klubb jeg ikke er i dialog med, har Fagermo sagt til TA.

– Odd har ikke hørt noe fra Vålerenga, sier Odds sportslige leder Tore Andersen til VG.

(©NTB)