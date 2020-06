Fagermo mener Børven-situasjonen illustrerer Odds problem: - En av grunnene til at jeg er i VIF

Onsdag kveld møter Dag-Eilev Fagermo Odd for første gang etter at han forlot Skagerak Arena i vinter. Nå åpner han opp om det han mener er gamleklubbens store utfordring.

VALLE (Nettavisen): Onsdag reiser Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga til Skien for å møte Odd for første gang etter at 53-åringen tok over trenerjobben i Oslo-klubben.

Etter en lang og intens trenerjakt ble Fagermo presentert som ny trener 31. januar. Fagermo sa ja til den massive jobben i hovedstaden etter 12 år som sjef på Skagerak Arena.

- Det blir spesielt, det er ikke noen tvil om det. Følelsesmessig ville det vært feil å si noe annet etter 12 år, og nesten 500 kamper for klubben, sier Fagermo til Nettavisen før onsdagens eliteseriethriller.

Dag-Eilev Fagermo (53) styrte showet fra første sekund da han ble presentert som ny Vålerenga-trener. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Vanskelig situasjon

Odd har fått en knalltøff start på sesongen med to strake tap på sesongens to første kamper.

I tillegg har fjorårets toppscorer Torgeir Børven allerede signert for Rosenborg og kommer til å forlate Odd senest 1. august.

Fagermo er godt kjent med utfordringene om at spillere blir attraktive etter at de har prestert bra for Skiens-klubben.

- Sånn er det i Odd og sånn skal det være. Det er en mindre klubb som har bygget seg opp ved å utvikle spillere. Når de har gjort det så bra sportslig som de har gjort så blir spillerne attraktive, og når de blir attraktive så blir de dyrere. De var et topplag i fjor, sier Fagermo med tydelig henvisning til nettopp hvem som trente laget forrige sesong.

Han mener Børven-situasjonen er med på å synliggjøre hva som er gamleklubbens store nøtt.

- Det blir vanskeligere å signere nye kontrakter fordi spillerne selv tror at gresset er mye grønnere, og pengene bedre, andre steder. Den utfordringen er det alltid i Odd, det har jeg erfart mange ganger. Det er en av grunnene til at jeg er her (i VIF), sier Fagermo.

Han sukker.

- Jeg ble sliten av det til slutt. Man må bygge nye lag hele tiden. Om Odd skal være med, må de drive slik, det er ikke penger til å være med på et lønnsystem som er på nivået som spillerne fortjener når de gjør det såpass bra, utdyper han videre.

Torgeir Børven og Odd har fått en trå start på sesongen. Det samme har spissens nye klubb Rosenborg fått. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

- Hadde du latt Børven spille om du var Odd-trener - og han allerede hadde signert for Rosenborg?

- Det tror jeg, men det er helt avhengig av situasjonen. Børven kjenner jeg så godt at han vet jeg gjør jobben. Han sparer seg ikke. Han er veldig profesjonell, men det er klart det er vanskelig for Odd sin del. Det er en veldig god spiller som det er vanskelig å erstatte.

- Det er latterlig

Oppladningen til onsdagens kveldskamp har for Vålerenga sin del vært preget av dommeravgjørelsene i Oslo-klubbens disfavør i 2-2-kampen hjemme mot Stabæk søndag.

Etter Herolind Shalas utvisning for filming tok Fagermo sterke ord i bruk for å beskrive situasjonen dagen etter uavgjortkampen.

- Han kan ikke få straff for noe han ikke har gjort. Hva slags rettsvern er det? Selv om regelverket er rigid så er det et merkelig regelverk. At folk kan få straff for noe man ikke har gjort er et paradoks. Heldigvis er det en episode på det fra 2015 med Christian Gytkjær. Så da er det litt rettspraksis på området, jeg håper det blir tatt til følge.

Fagermo er tydelig engasjert. Han fortsetter nærmest på innpust nå.

- Dommeren var selv klokkeklar på at det er feil. Det er latterlig at man kan få straff for noe man ikke har gjort. Jeg var inne i dommergarderoben, og dommerobservatøren var klar på at dette var feil. Dommeren har også sagt det i media, så det kan jo ikke bli noe tydeligere enn det.

- Det er jo ikke noe logikk i det. Det er ikke bra for det norske samfunnet. Jeg ser på det norske samfunnet som det beste i verden, men hva slags rettssikkerhet er det?

Tirsdag ettermiddag besluttet disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund (NFF) at Shala slipper å sone karantene for det røde kortet. Dermed er han aktuell for spill i onsdagens kamp.

- Vålerenga har pådratt seg nesten tosifret antall gule kort allerede etter bare to kamper. Frykter du konsekvensene av det utover i sesongen?

- Det er mange ting å ta tak i i Vålerenga. En av tingene er dette her. Vi kan ikke dra på oss gule kort som går på oppførsel. Det straffer oss selv. Jeg regner med at alle som er i Vålerenga vil vinne kamper og gjøre det best mulig, da driver vi ikke med selvstraffing.

Aron Dønnum fikk en streng pekefinger etter et unødvendig gult kort mot Stabæk. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Fagermo har snakket seg varm nå.

- Vi kan ikke drive med kjefting på dommeren og bortsparking av ball. Nå snakker jeg om det generelle. Gule kort på at du er for sent ute og gjør så godt du kan er fair, men kort på at man mister hodet og sutrer, det er håpløse gule kort. Filming er for eksempel totalt uaktuelt. Det er ikke fotball, det er juks. Doping er juks, filming er juks og å spille med tolv mann er juks. Vi kan vinne på å være tøffe og lure, men ikke juks, sier en klokkeklar Fagermo.

Vender hjem

I Odd har Fagermos tidligere assistent Jan Frode Nornes tatt over hovedansvaret. I onsdagens oppgjør blir det to gode venner som leder hvert sitt lag fra trenerbenkene.

- Nornes snakker jeg med ganske ofte. Han er en av mine beste kamerater, men vi har ikke snakket noe inn mot akkurat kampen på onsdag. Det er naturlig siden vi er konkurrenter den dagen. Det er ingen som kjenner Odd bedre enn meg, så jeg har ikke sett dem i år engang. Jeg trenger ikke det. Vi kommer ikke til å reise til Skien for å gjøre noen spesielle triks. Vi tar ingen spesielle hensyn inn mot kampen, sier Fagermo.

I tillegg til sjefen sjøl er det flere av Oslo-klubbens spillere som onsdag vender «hjem». Fredrik Oldrup Jensen signerte i likhet med Fagermo for Vålerenga i vinter.

Magnus Lekven og nevnte Shala har også en fortid i Odd.

Nettavisen traff på duoen Oldrup Jensen og Lekven før de setter kursen mot hjemfylket. Sistemann i midtbanetrioen, Shala, var småsyk mandag og hadde fått fri fra trening.

- Det blir spesielt. Man kjenner alle i laget og rundt klubben, det blir ekstra prestisje. Jeg synes det er synd at det ikke er publikum, litt ekstra synd nå som vi skal til Skien. Jeg synes det hadde vært kult med litt buing, sier Oldrup Jensen til Nettavisen.

For Lekven sin del begynner det etterhvert å bli mange år siden han var i Odd. Likevel innrømmer også 32-åringen at det blir en annerledes kamp for han.

- Vi behandler det som en vanlig kamp, vi tenker ikke noe på at vi har vært der, selv om det selvfølgelig sitter litt i bakhodet, sier Lekven til Nettavisen.

Vålerenga-trioen Herolind Shala, Magnus Lekven og Fredrik Oldrup Jensen sammen med Sam Adekugbe i kampen mot Stabæk. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Vålerengas sentrale midtbanespillere har fått med seg støyen som har vært i Odd rundt Børven. Mandag rapporterte Telemarksavisa at Rosenborg før helgen la to millioner kroner på bordet for å kjøpe fri spissen av kontrakten nå.

Tilbudet skal ha blitt avvist av Odd, men det er ventet av partene vil fortsette forhandlingene de nærmeste dagene.

- Det er ikke en optimal situasjon. Spesielt nå med den starten de har fått. Hva tenker den andre spissen i laget, den er vanskelig. Jeg vet ikke hva Fagermo hadde gjort, men det kan godt tenkes han hadde presset gjennom en løsning og fått solgt han, avslutter en smilende Lekven.

Avspark mellom Odd og Vålerenga er klokken 20.30 onsdag kveld. Nettavisen er på plass i Skien og følger alt som skjer i Dag-Eilev Fagermos første besøk på Skagerak Arena etter overgangen til Vålerenga.