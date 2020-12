Fagermo mente sitt om Solbakken som ny landslagssjef. Nå forteller han om en spesiell ting som skiller han fra Lagerbäck

- Det mener jeg sender veldig feil signal, sier Dag-Eilev Fagermo.

VALLE/INTILITY ARENA (Nettavisen): Dag Eilev Fagermo hadde sitt å si om situasjonen på landslaget, da de interne problemene toppet seg i november måned med konfrontasjoner innad i troppen og lekkasjer utad til pressen.

Fagermo var da klokkeklar på hvordan han selv ville håndtert situasjonen, og hvem han selv ville valgt som Lars Lagerbäcks arvtager. Siden har det blitt bekreftet at det er Ståle Solbakken som skal lede Norge i jakten på EM- og VM-kvalifisering, og til Nettavisen forteller Fagermo om en endring han allerede har lagt merke til mellom de to trenerne.

- Jeg synes det er veldig bra, den beste ansettelsen vi kunne fått. Også det at han er norsk, fordi det er akkurat som med spillerutvikling, meget god trenerutvikling. Solbakken sine resultater taler for seg selv, så jeg tror det er veldig bra for landslaget. Jeg er glad for det, sier Fagermo til Nettavisen.

Og legger til:

- Så lenge Solbakken ble ledig på markedet så synes jeg det er riktig. Det var en uheldig situasjon for landslaget med korona og alt det der, men likevel synes jeg det er helt riktig det NFF nå gjør. Det skaper ny entusiasme, håp og tro. Nå må han bare ikke ta ut Lillestrøm-spillere, men heller ta ut spillere fra Vålerenga, det kan du sitere meg på, sier han med et glimt i øyet.

Mandag ble det kjent at Solbakken i brøt innreisekarantenen sin da den nye landslagssjefen dro på Briskeby stadion søndag kveld for å se Ham-Kam mot Lillestrøm i Obos-ligaen.

Dermed fikk ikke den påtroppende landslagssjefen sett storoppgjøret mellom Vålerenga og Rosenborg på Intility Arena mandag kveld, men Fagermo setter fortsatt pris på engasjementet til Solbakken.

- Ståle sendte meg faktisk melding om at han skulle hit på kampen. Jeg gratulerte han.

- Den forrige sjefen var jo sjelden på norske kamper?

- Han var aldri her han. Det mener jeg sender veldig feil signal. For produktet norsk fotball, så skal du være på stadion og vise at norsk Eliteserie er viktig. Solbakken har lært av de feilene som har blitt gjort før.

Vålerenga slo Rosenborg i det viktige medaljeoppgjøret etter scoring av Aron Dønnum mandag kveld.

Se Åge Hareides reaksjon på den omdiskuterte hendelsen i sluttminuttene i tapet mot Vålerenga på Intility Arena:

Også Åge Hareide understreker viktigheten av tilstedeværelse for en landslagssjef, noe han selv har nok av erfaring med.

- Jeg synes det er veldig gode muligheter for minst play-off, sier Hareide når han blir forelagt kvalifiseringsgruppen til Norge.

- Det er viktig å se den veien. Nivået blir bare høyere, legger RBK-sjefen til om at landslagssjefen ønsker å se kamper i Eliteserien.

