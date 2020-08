Fagermo så ikke Glimt-showet komme: – Fantastisk og imponerende

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo kan sette stopp for Bodø/Glimts rekordstart i Eliteserien lørdag. Det er helt uaktuelt for ham å rigge om VIF før toppkampen.

– Glimt har vel ikke tapt siden vi slo dem i en treningskamp. Så det er på tide igjen, sier Fagermo til NTB.

Glimt har elleve seirer og en uavgjort på de 12 første kampene. Bare Molde (tre poeng bak med en kamp mer spilt) henger rimelig med. Bodø-klubben framstår som gullfavoritt etter at 40 prosent av seriesesongen er spilt.

– Fantastisk. Imponerende. Det er ikke noe mer å si om Glimt denne sesongen. Og selvfølgelig kan de holde unna resten av sesongen når de er der de er nå, sier Fagermo om Bodø/Glimt.

Før sesongstart var han ganske klar på at det ville stå mellom Molde og Rosenborg om gullet. – Ingen av de klubbene har noen akilleser og svakheter når det kommer til det spesielle kampprogrammet som blir i år, sa han da.

VIF slo Glimt 6-0 i tilsvarende kamp i fjor. Fagermo ledet Odd til 3-1 hjemme over Glimt for et snaut år siden.

– Jeg er en trener som ikke er opptatt av motstanderen. Jeg jobber for å utvikle Vålerenga-laget slik at vi kan vinne fotballkamper gjennom eget spill. Vi kommer ikke til å ta noen forholdsregler eller gjøre noe spesielt taktisk, sier Fagermo.

Ungt

VIF deler tredjeplassen med Odd, 12 poeng bak Glimt. – Etter hva jeg har forstått er dette den nest beste seriestarten til Vålerenga på 20 år. Vi kan vel ikke kreve mer enn det med tanke på at klubben har ny trener. Jeg er veldig fornøyd og også med at jeg har fått integrert mange av de unge spillerne samtidig som vi er så høyt oppe på tabellen, sier Fagermo til NTB.

Hos Glimt er det noe usikkert om Fredrik Bjørkan spiller. Han fullførte ikke kampen sist søndag etter å ha pådratt seg tilløp til en muskelstrekk i det ene låret.

Glimt har to overkommelig kamper etter lørdagens Oslo-tur: Sandefjord (b) og Start (h) sender laget halvveis i Eliteserien. Før sesongstart var et Glimt-gull verdt fra 25 til 35 ganger pengene hos spilleselskapene.

Resten av serierunden ser slik ut, søndag 18.00: Kristiansund – Start, Mjøndalen – Haugesund, Stabæk – Odd, Strømsgodset – Sandefjord, Aalesund – Viking, Rosenborg – Sarpsborg 20.30.

Mandag 20.30: Molde – Brann.

