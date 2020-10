Fagermo satt foten ned for Kastrati-overgang før sesongen. Søndag ble han grovt hetset: - Kan hende det sårer

Flamur Kastratis uttalelser underveis i søndagens Eliteserie-kamp vekker sterke reaksjoner. Nå forteller Dag Eilev Fagermo om hvordan han opplevde det hele.

VÅLERENGA-KRISTIANSUND 1-1

Det har stormet etter Kristiansund-spiller Flamur Kastratis grove uttalelser rettet mot Vålerenga-trener Dag Eilev Fagermo, underveis i lagenes Eliteserie-kamp søndag kveld.

Like før halvtimen var spilt ropte Kastrati «hold kjeft og sett deg ned, din jævla soper» til VIF-treneren.

Etter kampen snakket Fagermo om det som ble det store fokuset etter kampen.

- Jeg er ikke soper i det hele tatt, jeg, men så klart i en sånn kontekst så er det jo ment negativt. De som styrer produktet norsk fotball får bestemme hva de vil gjøre med den type oppførsel, sier Fagermo til TV 2.

Flamur Kastrati tok Vålerengas trener Dag Eilev Fagermo i hånden under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Kristiansund på Intility Arena søndag. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen (NTB)

- Han påstår jeg har pratet negativt

Ifølge Fagermo er han usikker på hvorfor Kastrati kom med den kraftige hetsen, men han antyder at Kastrati selv skal ha hatt et sterkt ønske om å spille for Oslo-klubben før sesongen.

En potensiell overgang skal dog raskt ha blitt avvist etter at Fagermo tok over trenerjobben på Intility Arena.

- Det må man nesten spørre personen om. Han påstår at jeg pratet negativt om han, men jeg kjenner ikke personen. Jeg vet at han var veldig interessert i å komme til Vålerenga, men jeg synes ikke han er god nok og derfor ble det aldri aktuelt. Det kan hende at det sårer, sier VIF-treneren.

Før sesongen kom Fagermo med noen uttalelser om at han ikke ønsket å hente spillere som var mye skadeplaget og det ble tolket at Kastrati falt innenfor den kategorien. Fagermo er likevel klar på at det ikke er hovedgrunnen til at de ikke ville ha spilleren i VIF.

- Skal vi hente spillere må de tåle å trene mye og generelt vil jeg ikke hente spillere som er mye skadeutsatt. Den blemmen har jeg gjort før. Han kom kanskje med i det dragsuget der. Men det er ikke derfor, hovedgrunnen er at vi mener han ikke er god nok, forklarer treneren.

KBK rykket ut med beklagelse

Etter kampen der Kastrati ifølge Kristiansund ble byttet ut etter 60 minutter på grunn av uttalelsene han ropte underveis i den første omgangen, la klubben ut en beklagelse på sine hjemmesider.

Fagermo på sin side sa søndag kveld at han ikke hadde fått noen forklaring fra KBK.

- Jeg kan forstå at de går ut å beklager dette etter den situasjonen de har vært gjennom med Pellegrino, svarer Fagermo og sikter til hendelsen i kampen mot Aalesund tidligere i sesongen der Eliteseriens toppscorer ble offer for rasistiske tilrop.

Kastrati ble konfrontert med sine egne uttalelser i pausen av kampen søndag kveld. Foto: Skjermdump, Dplay

Kastrati ønsket selv ikke å snakke til pressen etter kampen, men uttalte seg om situasjonen til Eurosport i pausen.

- Han er stor i kjeften da må han tåle å få noe tilbake også. Han er den i Norge som snakker mest dritt om andre og da må han tåle å få litt dritt tilbake også. Norsk fotball er deilig, det er sånn det er, det skal være sånn, uttalte han til Eurosport.

- Sier du jævla soper til han?

- Jeg sier jævla soper til han. Så trenger ikke du å provosere meg her nå, fortsatte KBK-spilleren til Eurosports reporter.

- Er det greit å si?

- Du hørte hva jeg sa, så du trenger ikke å ta det opp igjen, svarte Kastrati før han gikk i garderoben.

Sommer Tom Harald Hagen uttalte etter kampen at han ikke fikk med seg hva som ble sagt, men at dommertemaet har sett det som ble sagt gjennom mediene.

- Vi skjønte underveis at de hadde hatt en disputt. Det er grunnen til at jeg tar Kastrati til side og sier: Nå må du ha fokus på ditt, sa Hagen ifølge VG.

NFF bekrefter at de kommer til å se på saken i løpet av kort tid.

Selve kampen mellom Vålerenga og KBK endte 1-1 etter scoringer av Vidar Ørn Kjartansson og Bendik Bye.