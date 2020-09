Dag-Eilev Fagermo er svært lite imponert over sørlendingenes spillerlogistikk de siste årene.

I søndagens Eurosport-studio sitter Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo som gjest. Etter lørdagens 2-1-seier over Molde tok treneren seg tid til et besøk hos rettighetshaveren for å følge runden med resten av ekspertkorpset til Eurosport.

Kanalen gikk før avspark gjennom de ulike kampene i 18-runden. Da de kom innom Start kom Fagermo med en klokkeklar beskjed til Eliteserie-rivalen.

Sørlendingene hentet nylig tilbake 36 år gamle Christian Bolaños. Costaricaneren spilte sist gang for Start i 2010 og ble hentet fra Saprissa i hjemlandet.

- Det er en signering som jeg er helt uenig i. Det Start har drevet med de siste årene er vel noe av det svakeste jeg har sett av lederskap i norsk fotball, tror jeg, fyrte Fagermo løs på direkten om Start-signeringen.

Christian Bolanos er tilbake i Start-trøya. Foto: Damien Meyer (AFP)

- Helt uenig

Uttalelsen fikk programleder Carsten Skjelbreid til å bli svært nysgjerrig.

- Fordi?

- Fordi man har svidd av enorme summer og har ikke fått til noe. De har fått til nedrykk og har kanskje ikke spillere som er salgbare engang. Hvorfor henter man ikke langt færre, men bedre når man har de ressursene. Dette føyer seg inn i rekken når de henter to spillere som nærmer seg pensjonsalder, istedenfor å hente en som har en fremtid og hever elleveren. Det er en spillerlogistikk som jeg er helt uenig i rett og slett, fortsatte Fagaermo og sikter også til 33 år gamle Mohamed El Makrini som kom inn i troppen nylig.

Mohamed El Makrini er også ny i troppen på Sør-Arena. Foto: Jeff Holmes/jshpix (Pa Photos)

- Så det er desperasjon av Start?

- Det er ikke unaturlig at det kommer desperasjon når man ligger der man ligger, men da rykker man ofte ned når man tar den type avgjørelser fordi det er for lite kvalitet i avgjørelsene. Som jeg sa, hent færre, men bedre.

Vålerenga-treneren synes også det sender dårlige signaler til alle i og rundt sørlandsklubben.

- Det finnes spillere som ville gjort en sterkere jobb enn disse her. Så er det noe med signaleffekten om at man skulle satse på sørlandet og egne spillere. Summen av det gjør at jeg mener at det er helt feil signeringer, sier han.

Daglig leder Christopher MacConnacher tar seg ikke nær av VIF-trenerens slakt. Foto: Tor Erik Schrøder (NTB)

Slik svarer Start

Nettavisen tok kontakt med daglig leder Christopher MacConnacher i Start. Han ble forelagt Fagermos uttalelser og mener de bryr seg svært lite om Vålerenga-trenerens meninger.

- Det har jeg ikke tenkt så mye på. Hva Fagermo mener bryr vi oss svært lite om. Det får stå for hans regning. Vi har et sportslig apparat som vi som vi stoler fullt og helt på. Så det svarer vi helt fint på, sier MacConnacher til Nettavisen.

Start spiller søndag ettermiddag mot Kristiansund hjemme på Sør-Arena. Kampen har avspark klokken 18.00 og begge nysigneringene Bolaños og El Makrini starter kampen for Start.