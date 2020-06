Fagermo stakk rett hjem etter tapet mot Odd. Nå forklarer Vålerenga-treneren hvorfor

Vålerenga-treneren snakket ut etter det ydmykende tapet mot gamleklubben onsdag kveld.

VALLE/OSLO(Nettavisen): Etter onsdagens tilbakekomst til Skagerak Arena, var det naturlig nok knyttet stor interesse for hva Dag-Eilev Fagermo ville si etter kampen mot sin tidligere arbeidsgiver.

Etter 4-1 i sekken og det som etterhvert ble en ydmykende kveld for Vålerenga og deres nye trener, valgte Fagermo å holde en lengre prat med spillerne i garderoben, før han selv smatt ut døra og satte seg i bilen hjem uten å si et ord til det oppmøtte pressekorpset.

VIF-treneren stilte kun til det obligatoriske post-match-intervjuet med rettighetshaver Eurosport før han ble borte.

- Når 2–1 kommer så er det et lag som ikke er noe lag. Da blir det som det blir, sa Fagermo.

Fagermo: - Stakk ikke av



Keepertrener Gjermund Østby uttalte etter kampen «det ikke hadde noe med hans humør å gjøre. Han var skuffet, men det er ikke gravalvorlig» og at Fagermo skulle overnatte i sitt hjem i Akkerhaugen.

Etter litt frem og tilbake fikk Nettavisen møte Fagermo torsdag ettermiddag og høre hva som var grunnen til at han ikke ville si noe etter 4-1-tapet kvelden før.

- Vi meldte inn på mediemøtet før kampen at ingen får snakke før vi er ferdig med restitusjon. Det er ikke for være vanskelig, men for at vi skal prøve å slå Viking på lørdag, sier Fagermo.

- Jeg har i hvert fall ikke stukket av. Jeg gikk ut og ventet på ulvespørsmålene, og der var det ingen. Det var jeg forsåvidt glad for og jeg kjørte hjem i fred og tenkte at det ikke var noen som ville snakke med Fagermo.

NEKTER FOR AT HAN STAKK AV: Dag-Eilev Fagermo sier han ikke stakk fra pressen med viten og vilje etter tapet for Odd.

- Synes du ikke det var litt rart at ingen ville snakke med deg etter en slik kamp?

- Jeg synes det var rart at ingen fra media var i gangen. Da jeg gikk ut, så var det ingen der. Jeg tenkte at det var på grunn av deadline for avisene. Det er rart at ikke vi fikk beskjed om å gå ut på banen. Det er misforståelse. Jeg stakk ikke av.

- Så du var ikke lei etter å ha gått på et tap, og valgte å stikke?

- Nei, ikke i det hele tatt. Jeg pratet med spillerne i garderoben og gjør det vi alltid gjør. Oppsummerte litt, og de tre første målene går jo inn i 3. divisjon. Vi spilte egentlig bra frem til 60 minutter. Vi kan ikke slippe inn sånne mål. Jeg kjeftet ikke på spillerne.

- Det er et enormt kjør nå, så vi har fokus på restitusjon. Jeg er streng på selv om vi går på en smell.

Tabbekveld

Selv om Fagermo dro av gårde uten å snakke etter onsdagens kamp, var det allikevel flere av spillerne som tok seg tid.

Blant dem Vålerengas keeper Kristoffer Klaesson som hadde en blytung kveld på jobben. Han hadde to tabber som førte til baklengsmål mot Odd.

- Hva skal man si. Noen kamper er sånn og det er vel egentlig bare å legge seg flat og se fremover. Jeg kan ikke grave meg ned etter dette, sa Klaesson til Nettavisen etter kampen.

Utenfor spillerbussen satt en svært skuffet Sam Adekugbe.

- Vi var svake og hadde noen defensive feil. Vi tapte på grunn av egne feil og ikke deres kvalitet. Det ble kostbart, men vi må se fremover og det er fint at det kommer en kamp igjen veldig snart, sa Adekugbe til Nettavisen.

Vålerenga tok en tidlig ledelse mot Odd, men et hat trick av Torgeir Børven, samt et imponerende innhopp av 18 år gamle Filip Rønningen Jørgensen snudde kampen og sikret tre poeng for Odd.

Allerede lørdag tar Vålerenga i mot Viking til ny kamp på Intility Arena.