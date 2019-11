Falla håper å se en endring i sprint. Nå tar hun et oppgjør med «dårlig norsk holdning»

Maiken Caspersen Falla (29) har aldri blitt klok på mange nordmenns holdning til sprint.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Falla er både verdensmester og olympisk mester i sprint.

Det gjør at hun går inn i historiebøkene som en av de store norske langrennsløperne. Likevel sitter Falla med en følelse av at prestasjoner i sprint ikke nødvendigvis er like mye verdsatt i Norge.

- Jeg har ofte blitt stilt spørsmålet fra media eller generelt mannen i gata om «når jeg skal gå noe annet enn sprint – det er distanse som teller», forteller Falla til Nettavisen.

29-åringen har aldri blitt klok på hvorfor det har blitt slik.

- Jeg skjønner ikke helt hvorfor sprint har fått den statusen i Norge. Vi ser at den holdningen har gjort litt skade for oss nå, sier Falla.

- Jeg synes det er en dårlig holdning. Jeg synes sprint er det kuleste av alt. Det å lykkes på en sprint hvor man skal gå fire ganger, komme seg unna uhell, gå forbi hverandre og spurte på oppløpet. Det er så mye som skal klaffe. Jeg tror det er mange som synes det er gøy å se på TV også. Jeg synes det råeste av alt er å prestere på en sprint, forklarer den norske langrennsprofilen.

BEST: Maiken Caspersen Falla har i mange år vært verdens beste sprinter. Her mottar hun OL-gullet fra Sotsji i 2014. Foto: Loic Venance (AFP)

Alene i toppen

Å prestere i sprint har Falla virkelig lykkes med, men forrige sesong var hun den eneste norske løperen på kvinnesiden som var i toppen i sprintcupen sammenlagt.

Falla endte på 2. plass, mens neste norske kvinne endte helt nede på 15. plass. Det var Ingvild Flugstad Østberg.

Svenskene hadde til sammenligning fire løpere blant de ni beste.

- De har hatt mange nye jenter som har kommet. Jeg føler at det har vært en ny svenske hver helg som har vunnet skirenn. De har hatt en enorm bredde på sprint. Vi har sett i det norske laget hva det dragsuget gir når man har en stor bredde. De har andre egenskaper enn hva vi som norske langrennsløpere generelt har. De er store og sterke. De går stort og er litt frekkere enn oss. De tør å ta litt mer plass. Det er en annen generasjon enn hva det har vært, sier Falla.

Den norske landslagsledelsen har imidlertid inn mot denne sesongen tatt grep for å få frem flere sprintere ved å hente inn flere hurtige, unge kvinner på landslaget.

Falla liker det hun ser.

- Det er flere sprintere nå. Det er flere jenter som vil prioritere å gå sprint og det synes jeg er veldig bra, forteller Falla.

Hun mener den knallharde prioriteringen er en av hovedårsakene til at de svenske kvinnene har hatt suksess i sprintløypa.

- Det må vi også gjøre. Det er ikke noe galt i å satse på sprint.

- Sprint har gradvis blitt mer av langrenn. Nå er det sprint nesten hver eneste helg og det var ikke da jeg begynte for 10 år siden. Det synes jeg er veldig bra. Jeg synes også at det er tøft at jentene vil satse på det, sånn som gutta har gjort i mange år. Jeg tror at en av mine suksessfaktorer er at jeg faktisk har turt å satse på sprint, at jeg har turt å prioritere det fremfor distanserenn, forklarer Falla.

BEST PÅ BEITO: Ane Appelkvist Stenseth vant den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Falla ble slått på Beitostølen

Nå virker det å være flere norske kvinner som har sprint som hovedfokus og resultatet av det så vi kanskje allerede under sesongåpningen på Beitostølen, hvor Ane Appelkvist Stenseth gikk helt til topps på sprinten foran Falla.

24-åringen håper å kjempe i toppen i verdenscupen allerede til vinteren.

- Jeg tror flere av jentene på laget er gira på å vise det norske folk at vi er jævlig gode på sprint. Vi må prøve å sette på plass utlendingene litt, sier Stenseth til Nettavisen.

Hun er ikke i tvil om at konkurransen på laget har gjort dem godt.

- Jeg føler meg sterkere på alt, både på svakhetene og styrkene mine. På laget jeg er nå så er det tett og vi får pushet hverandre på alt av trening. Det hjelper å ha noen som alltid er på siden av deg. Det gjør at man tar steg, forklarer Stenseth.

Falla gleder seg over Stenseths fremgang.

- Jeg synes det er kjempebra. Mange har hatt gjennombruddet sitt på Beitostølen og nå får Ane det. For min del så synes jeg, når jeg mangler det siste lille, at det er et styrketegn for norsk sprintlangrenn at det er noen andre som overtar når jeg ikke føler meg helt på topp, sier Falla.

SJEF: Ole Morten Iversen har tatt grep. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Selvsikker landslagstrener



Landslagstrener Ole Morten Iversen er også fornøyd med at flere enn Falla klarer å vise seg frem i sprintløypa på det norske laget. Han er tydelig på at flere av de norske kvinnene på laget vil ha hovedfokus på sprint i årene som kommer.

- Ja, det er opplagt. Vi har noen på laget nå som i de første årene vil ha sprint som førsteprioritet. Ane er en av dem, sier Iversen til Nettavisen.

Han liker at det har blitt sånn.

- Maiken er ikke alene om å ha det hovedfokuset på sprint som hun har vært før. Det er godt for oss, forteller Iversen.

Nå spår han en knallhard kamp for å komme med på Norges lag i sprint.

- I fjor var det lettest for løpere utenfor landslaget å komme inn på verdenscup i sprint, men i år vil det være på distanse. Det er jeg sikker på og det er vi veldig glad for. Da har vi tatt et steg i sprint. De grepene vi har tatt med å ta inn unge løpere med sprintegenskaper på landslaget er med tanke på å få et bedre sprintlag. I år synes jeg vi er mye bedre forberedt i sprint enn hva vi var i fjor, forklarer landslagstreneren.

Verdenscupen i langrenn starter fredag med sprint i Ruka i Finland.