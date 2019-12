Falla reiser hjem fra Tour de Ski - oppgitt over rennprogrammet

Maiken Caspersen Falla avbryter Tour de Ski etter at hun gikk inn til 2. plass på sprinten i Lenzerheide.

LENZERHEIDE (Nettavisen): Det internasjonale skiforbundet (FIS) har hatt som mål å få med flere sprintere gjennom hele Tour de Ski, men allerede etter andre etappe hopper en av de aller beste av touren.

Caspersen Falla tok en imponerende andreplass på sprinten søndag, men til tross for at det er en ny sprint som venter i Val di Fiemme allerede førstkommende lørdag vil ikke den norske langrennsstjernen fortsette touren.

- Jeg hadde hatt kjempelyst til å gå hele touren, men sånn som det er nå så går det ikke, sier Falla etter søndagens sprint i Sveits.

Kritisk til rennprogrammet



For Fallas del er sprintcupen sammenlagt viktig og med sprintrenn både helgen før i Planica og sprintrenn helgen etter Tour de Ski i Dresden føler hun at hun må prioritere det som gir flest verdenscuppoeng.

Derfor er valget for henne foreløpig enkelt.

- Hvis de vil at sprintere skal gå hele Tour de Ski, så er det tullete å legge opp en sprint både før og etter touren. De kan godt legge opp en sprint på siste dagen av touren og ha 200 poeng (som gevinst), men det hjelper ikke så lenge det er en sprint helgen før og helgen etter.

- For min del så går det ikke opp, sier Falla.

2. PLASS PÅ SPRINTEN: Maiken Caspersen Falla i Lenzerheide. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Hun forklarer at en treningsperiode også er nødvendig for å kunne prestere over en hel sesong.

- Jeg vet av erfaring at for å holde formen i en hel sesong, så er jeg helt nødt til å få lagt inn en frihelg og få god trening. I hvert fall når jeg bare går sprint for det er ikke formtoppende. Det stjeler bare form. Jeg skjønner ikke helt tanken bak å legge en sprint i Val di Fiemme. Det er sikkert noen sprintere som vil gå hele touren, men det koster enormt mye for eventuelt 50 poeng. Man kan reise til Dresden og der kan man få 50 poeng for en 6. plass, eller noe sånt.

Og det er nettopp til Dresden Falla akter å reise etter en liten treningsperiode hjemme i Norge.

Fornøyd med 2. plass

Det er en treningsperiode hun føler at hun trenger etter en litt tung helg i Lenzerheide.

- Jeg må si at forventingene var ekstremt lave da jeg reiste ned på stadion i dag. Men jeg har litt svar på hvorfor formen ikke er så bra som jeg hadde håpet på. Jeg har gått glipp mye trening rundt Beitostølen, Lillehammer og egentlig to uker for det også. Jeg må hjem nå og legge ned en god treningsperiode med gode hardøkter, sier Falla til Nettavisen.

Til tross for at hun ikke føler seg i kjempeslag imponerte hun med en 2. plass på sprinten søndag.

- Jeg er veldig godt fornøyd med at jeg føler at jeg går med håndbrekket på, men fortsatt klarer å karre meg til en andreplass. Jeg synes det lover bra for resten av sesongen. Jeg gleder meg til å komme tilbake og forhåpentligvis være litt mer med meg selv og få litt mer overskudd, sier Falla som reiser hjem til Norge allerede søndag ettermiddag.

Tour de Ski fortsetter nå med tredje etappe i Toblach i Nord-Italia førstkommende tirsdag.