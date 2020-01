Falla står over helgens verdenscuprenn

Sprint-esset er blitt forkjølet.

- Maiken Caspersen Falla velger i samråd med trener- og helseteam å stå over helgens verdenscup i Oberstdorf grunnet en forkjølelse, melder Skiforbundet i en pressemelding.

- Det er viktig at Maiken blir helt frisk for å unngå et lengre avbrekk fra konkurranser. Vi regner med at hun er på start allerede til NM Konnerud om en uke, legger de til.

Lotta Weng erstatter Falla på søndagens sprint.