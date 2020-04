Familiearv, Wembley-rekken og en fatal bilulykke: Dette er historien om Marcos Alonso

Chelseas spanske venstreback har sin families fotballære på sine skuldre, men også en dramatisk hendelse som skulle føre til et dødsfall.

Under middagene til familien Alonso vil det ikke være utenkelig at far Marcos Alonso Peña og sønn Marcos Alonso Mendoza krangler om hvilken av deres fotballkarrierer som er størst.

Far, som i løpet av sin karriere spilte for Barcelona og Atlético Madrid, kan nemlig vise til én LaLiga-tittel med den katalanske storklubben, så vel som én spansk cuptittel.

Den kom i 1983 da han stanget inn det dramatiske vinnermålet i finalen mot Real Madrid.

Hadde hans far igjen, Marcos Alonso Imaz, kjent som Marquitos, sittet ved bordet hadde han fort humret godt av kjeklingen.

Han spilte nemlig på Real Madrid-laget som vant fem strake Champions League-trofeer da turneringen startet på 50-tallet.

Hvilket lag?

Selv om Alfredo di Stéfano var lagets store stjerne, lå Real Madrid under 0-3 i finalen mot Stade Reims.

Til slutt vant de 4-3, og utligningsmålet ble scoret av ingen ringere enn Marquitos.

Men yngstesønnen, da? Marcos Alonso Peña, er spilleren vi i dag kjenner som kun Marcos Alonso, og spiller venstreback for Chelsea.

Det er derfor forståelig at det fort kan føles som et vanvittig ansvar for Chelsea-stjernen å vite at nesten uansett hva han gjør, så vil han ha både en bestefar og en far som kan vise til større triumfer.

Han har vært åpen om at da han var liten så var det vrient å vite nøyaktig hvordan han skulle forholde seg til at bestefar var Real Madrid-spiller, mens faren hadde spilt for Atlético Madrid og Barcelona:

- Det er en vanskelig situasjon. I vår familie har vi så mange ulike lag, og jeg er profesjonell så det er vanskelig å si hvilket lag jeg hadde heiet på. Nå snakker vi bare om Chelsea, slik at vi slipper kranglingen, fortalte Marcos Alonso til Marca i 2017.

KONKURRANSEN: I 2009 ble Kaká og Cristiano Ronaldo hentet for å hjelpe Raúl og Marcelo, så vel som resten av Real Madrid, mot toppen av verdensfotballen. Foto: Jose Jordan (AFP)

- Hvis min første gave var fra bestefar, så fikk jeg nok en Real Madrid-drakt. Hvis det var fra faren min så fikk jeg nok en Barcelona eller Atlético Madrid-drakt. I min familie er det ikke enkelt å heie på et fotballag.

Skulle det ikke hvile nok press på unge Marcos Alonso, i form av hvilket lag han skulle heie på, så ble det ikke gjort stort bedre at noe av det første han skal ha fått var en fotball.

Dermed var karriereløpet lagt for tredje generasjon Marcos Alonso.

Kjeklingen mellom far og bestefar rundt hvilket lag i Madrid neste generasjon skulle representere virket heller ikke å være over da Marcos Alonso ble eldre.

Hans far hadde nemlig fått ham til Atlético Madrid, da han selv trente klubben, men problemene oppstod raskt.

Det ble nemlig tydeliggjort at reiseavstanden mellom familiehuset til Alonso-familien, og treningsanlegget til Atlético Madrid var i det meste laget. Betraktelig nærmere lå treningsanlegget til en annen klubb, som også hadde notert seg for talentet som bodde i unggutten:

Real Madrid.

Dermed var det til slutt bestefar Marquitos som gikk seirende ut av kampen om hvilken av de to klubbene i Madrid som skulle få oppfostre deres neste generasjon.

Fra Valdebebas til Reebok

I Atlético Madrid hadde han fått kallenavnet «El Pichón» (Duen) grunnet sin spede kroppsbygning, men etter hvert som årene gikk ble han mer og mer storvokst.

Det ble også tydeliggjort at det bodde et talent i unge Alonso.

Med årene gikk fotballen fra å være noe han hadde i blodet, som var en artig del av ham, til å bli noe han måtte ta seriøst.

De senere årene i hans Madrid-karriere er kanskje best husket for klubbens vanvittige omveltning.

Mot slutten av 2000-tallet returnerte nemlig Florentino Pérez som Madrid-president, og med ham kom overgangsstrategien med å hente verdens aller mest profilerte fotballspillere.

- Så fort jeg var ferdig på skolen, så ønsket jeg å spille fotball. Jeg tok sjansene mine, og jeg gjorde det bra. Jeg spilte fordi jeg synes det var gøy, og plutselig stod jeg der ved siden av Cristiano Ronaldo, Kaká og Raúl. Jeg la ikke merke til det, sa Alonso til Marca.

Som sønn av to store spillere, og med sin tilstedeværelse på Madrid-trener Manuel Pellegrini sine treninger, fulgte det også med et lite press, forteller Viasport-ekspert Petter Veland:

- Jeg ville tro det lå et press der. Vi ser hvilket ekstra fokus spillere som Justin Kluivert, Federico Chiesa, Daniel Maldini, Giovanni Simeone osv får nå fordi de er sønn av sine fedre. Det samme gjaldt Marcos Llorente, som også har noe av den samme historien som Alonso, sier Veland til Nettavisen.

- Spørsmålet er litt hvor mye vi hadde snakket om dem om vi ikke kjente historiene deres. Vi visste om dem før de i det hele tatt sparket en ball fordi de var sønnene til en stjerne. Samtidig kan det ha vært en fordel, som har gjort at Marcos Alonso kan ha hatt fordeler grunnet familiebåndet sitt.

Både hans far og bestefar hadde startet sine karrierer i hjemklubben Racing Santander, og det eksisterer en slags herlig ironi i at det eneste kampen Marcos Alonso fikk for Real Madrids a-lag var et innbytte mot nettopp Racing Santander i 4. april 2010.

Med konkurrenter som Marcelo på backplass, og Cristiano Ronaldo lengre fremme i banen, så bestemte han at tiden var inne for å prøve noe nytt.

Svaret ble en tur til Premier League med Bolton.

FØRSTE SMAKEBIT: Marcos Alonso fikk sjansen i Premier League med Bolton. Foto: David Davies (Pa Photos)

Kort etter at Alonso hadde signert for Bolton dukket også en annen fremtid stjerne opp, nemlig Rodrigo Moreno.

Hverken eller av de to maktet helt å få kontroll på intensiteten av engelsk fotball.

For Alonso sin del ble de to første sesongene vanskelige med konstante skader, og vanskeligheter med å bryte seg inn på et lag som kjempet mot nedrykk fra det glade selskap. Bolton maktet ikke å holde seg, og rykket ned sesongen 2011/2012.

Det skulle vise seg å bli en mulighet for Marcos Alonso, som under trener Dougie Freedman fikk muligheten til å spille på venstrebacken. Med sine fire scoringer fra backplass fikk han 37 prosent av stemmene, og ble kåret til årets spiller i Bolton av supporterne.

Bolton rykket ikke opp, men i sin ene fulle sesong for klubben hadde han imponert såpass at han i 2019 også ble valgt inn på tiårets Bolton-lag, sammen med profiler som Gary Cahill, Martin Petrov og Kevin Davies.

For Marcos Alonso er det uansett usikkert om denne perioden vil huskes best for det som skjedde ute på banen. For 2. mai 2011 skjedde en hendelse som skulle endre hans liv for alltid.

Ulykken

For å forstå hvor dypt hendelsen i mai 2011 stikker, så kan man spole historien frem til oktober 2017, og Tottenhams bortekamp mot Huddersfield på John Smith's Stadium.

På sosiale medier florerte det med bilder av et banner Tottenham-supporterne hadde tatt med inn på stadion som hånet Alonso.

Såpass forbanna skal Tottenham ha vært på egne supportere over banneret at de bekreftet at de ville ta affære.

Banneret hadde bilde av en bil, samt med «drikking forbudt»-tegn ved siden av.

Over og under figurene stod det «MARCOS ALONSO - HE MURDERED A GIRL» (MARCOS ALONSO - HAN MYRDET EI JENTE).

I mai 2011, da Alonso var 20 år gammel, var han nemlig involvert i en bilulykke i Madrid som krevde livet til en 19 år gammel jente.

Det kom frem at det var Alonso som hadde kjørt bilen.

Videre rapporterte La Razón at Alonso hadde kjørt i godt over 100 kilometer i timen, og skal i tillegg ha hatt dobbelt så høy promille som tillatt.

Han ble dermed tiltalt for uaktsomt drap, å kjøre over fartsgrensen og å kjøre under påvirkning av alkohol.

Aktoratet ønsket fire års fengsel. Etter flere år i det spanske rettssystemet, der man blant annet senket kravet om tid i fengsel, skal partene til slutt av funnet enighet i en større bot.

Ifølge The Times falt den endelige avgjørelsen i februar 2016, altså nesten fem år etter hendelsen, og Alonso ble dømt til å betale 61 000 euro, og ble fratatt førerkortet i tre år og fire måneder.

Alonso har selv aldri snakket om denne hendelsen i etterkant, og det eksisterer merkverdig lite i spansk presse som detaljerer hva familien eller de pårørende har ment om saken i ettertid.

Veland forteller at det er grunnlag for å tro at Marcos Alonso fort kan være en polarisende figur i Spania grunnet episoden i 2011:

- Denne ulykken som han var skyld i, og der han var påvirket av alkohol, er noe enhver person hadde fått massiv kritikk for, uansett livssituasjon. Det er klart at når man er såpass privilegert som fotballproff, så mister man fort litt slingringsmonn hva angår sympati fra andre, sier Veland.

- Han tok sin straff, da den omsider kom, og jeg er tror det stormet veldig akkurat der og da. Dette skjedde tidlig på 2010-tallet, og skal jeg være helt ærlig, så er ikke dette noe jeg har tenkt noe særlig på. Dette var noe jeg hadde glemt.

GIR MENING: Petter Veland tror ikke Marcos Alonsos fortid har hatt veldig mye å si for hans landslagskarriere. Foto: Øystein Klock (MTG)

Det virker uansett som om det spanske folk husker saken meget godt. I kommentarfeltene til blant andre avisen Marca, i flere saker som omhandler Alonso, er det lesere som spør om «når han skal sendes i fengsel for å ha tatt livet av ei jente».

I en sak som omhandler hvordan Alonso «glapp» for Atlético Madrid, til fordel for Real Madrid, er kommentarfeltene fylt av lesere som også hevder han «glapp» i forbindelse med en fengselsstraff.

Dermed kan nok fort hendelsen anses som en «før og etter»-hendelse i livet til den spanske venstrebacken, som siden ikke har spilt i den spanske toppdivisjonen.

Sousas endring

Etter tiden i Bolton tok Fiorentina sjansen på ham i Serie A. Alonso kom gratis da hans kontrakt hadde gått ut i klubben, og ble ansett som et prosjekt for trener Vincenzo Montella.

Ni kamper for Fiorentina, der majoriteten av dem var i Europas Leagues gruppespill, fant han veien tilbake til England. Denne gangen var det Sunderland og Premier League som ventet på lån i en halv sesong.

De seks månedene brukte han på best mulig, da han sammen med Gustavo Poyet var med å redde Sunderland fra nedrykk i 2013/2014-sesongen. I tillegg var han med å sende Manchester United ut av ligacupen, og tok seg til finalen på Wembley.

Der ble Manchester City nummeret for store, men The Stadium of Light hadde satt sine spor hos spanjolen:

- Da jeg dro dit lå de helt sist, men vi reddet plassen og tok oss til ligacupfinalen. Den dagen på Wembley var veldig spesiell for meg, sa Alonso til The Chronicle i etterkant av oppholdet.

- Supporterne våre nøt virkelig den dagen. Sikkert enda mer enn det vi gjorde. Vi tapte, men støtten var vanvittig. De var langt bedre enn City sine supportere, og det var spesielt for meg.

HURRAGUTT: En liten endring i posisjon var et som skulle til for å få det beste ut av Alonso. Foto: Alberto Pizzoli (AFP)

Da han var tilbake i Fiorentina så fikk han sjansen på backen av Vincenzo Montella, men det var ikke før Paulo Sousa tok over klubben at man virkelig fikk se det som bodde i Alonso.

TV 2-ekspert Mina Finstad Berg fulge Serie A-utviklingen til Alonso tett, og husker den lille vrien Sousa gjorde for å virkelig få frem det beste i spanjolen:

- Han nøt godt av å bli flyttet høyere opp i banen under Sousa, og fikk dermed mer utbytte av de offensive egenskapene sine. Han starta jo som ving, og har alltid vært en back som har styrkene sine mer offensivt enn defensivt, sier Finstad Berg til Nettavisen.

- Det at han etter hvert lyktes i Fiorentina handler nok om flere ting, blant annet at han ble eldre og utviklet seg som spiller.

I Serie A endte han på tre scoringer og fire målgivende i det som på mange måter ble hans virkelige gjennombrudd i en av de store ligaene. Femteplass i Serie A ga oss Fiorentina muligheten til å ta seg ut i Europa den påfølgende sesongen.

London calling

Den skulle uansett gå uten Marcos Alonso. For i England slet Chelsea med å finne svarene på spørsmålene rundt venstrebackposisjonen. På overgangvinduets siste dag ringte telefonen på Artemio Francchi.

Overgangssummene har blitt rapportert mellom 25 og 30 millioner euro, men på overgangsvinduet siste dag i august 2016 var Alonso, nok en gang, tilbake i Premier League.

Denne gangen var det Antonio Conte og Chelsea som la penger på bordet for å sikre seg spanjolen. Og hva angår overgangssummen var det flere som klødde seg i hodet, forteller Finstad Berg:

- Fiorentina hentet ham jo gratis, og er ikke en klubb med samme type økonomiske muskler som Chelsea. Jeg husker mange syntes det var en spinnvill sum, sier hun, men presiserer at det var en delte meninger blant Fiorentina-supporterne.

REAKSJONER: TV 2-ekspert Mina Finstad Berg forteller at flere Fiorentina-supportere reagerte på overgangssummen da Marcos Alonso ble solgt til Chelsea. Foto: Tv 2 Daniel Sannum Lauten (TV 2)

- Reaksjonene på salget var nok delt. Han hadde blitt en god og viktig spiller for laget, men likevel snakker vi her om en fortjeneste på et spillersalg som på den tiden var ganske vanvittig.

Avkastning ble det uansett fra starten for Conte og hans Chelsea, som suste fra Premier League-lagene i både italieneren og Alonsos første sesong i den engelske hovedstaden.

I en sesong som huskes best for å ha samlet trenerstjerner som Conte i Chelsea, Pep Guardiola i Manchester City, José Mourinho i Manchester United og Jürgen Klopp i Liverpool, så hadde Chelsea vunnet ligaen to runder før slutt.

Seks scoringer og tre målgivende gjorde at sesongen var en enestående suksess for Alonso, som bygget på sin voksende rykte i Chelsea neste sesong. For selv om klubben slet, stoppet han opp på imponerende syv mål og to målgivende året etter.

Conte ble omsider byttet ut med Maurizio Sarri, og vingbacksposisjonen i 3-5-2 skulle bli en mer normal backrolle i napolianerens vante 4-3-3. Det stoppet Alonso fra å levere så mange scoringer, men to nettkjenninger og syv målgivende var holdbart.

INN I EVIGHETEN: Marcos Alonso var med å vinne Europa League med Chelsea. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Men seieren i Europa League var ikke nok, og sist sommer var han ryktet både til Atlético Madrid, så vel som med en gjenforening med Conte i Inter.

- Alonso er nok en spiller som splitter supporterne en god del. På sitt beste er han en fantastisk ressurs for laget, men han kan også være en kilde til stor frustrasjon. Han er klart best som vingback, fordi han ofte er direkte svak defensivt, sier Finstad Berg.

- Han gjør en del enkle feil, som kan skape store problemer for Chelsea. Offensivt er han glitrende, og svakhetene defensivt blir ikke like tydelige eller avgjørende når han spiller som vingback med en trebackslinje.

Alonso ble uansett værende i Chelsea, og Finstad Berg presiserer at under Frank Lampard er han fort en av de som kanskje har bitt tenna mest sammen av den eldre garde for å ta opp kampen mot Lampards unge stjerner.

- Han var jo faktisk på vei til å spille seg inn igjen i laget og hadde spilt flere veldig gode kamper da PL ble stoppa, så han er nok blant dem som virkelig har hatt uflaks når det gjelder tidspunktet ligaen måtte stoppes grunnet korona-pandemien.

Wembley-tradisjonen

Det kanskje aller siste som hadde manglet i karrieren til Marcos Alonso er plass på det spanske landslaget. Var det noe både hans bestefar og far kunne slå i bordet med, så var det nettopp det at de hadde representert Spania.

Han måtte vente lenge, men i mars 2018 fikk Alonso endelig telefonen han hadde ventet på fra trener Julen Lopetegui. Han var i troppen som skulle møte Tyskland og Argentina.

Da han fikk sine første minutter for Spania i kampen mot Argentina, så skrev han spansk fotballhistorie. For første i landslagets historie hadde tre generasjoner alle spilt for det spanske landslaget, og alle tre het de Marcos Alonso.

På det spanske landslagslages hjemmeside er dette noe man selvfølgelig har valgt å fremheve, og de hevder videre at det kun er seks andre nasjoner på verdensbasis som kan vise til samme bragd.

Blant de familiene finner man Forlán-familien i Uruguay, der blant andre tidligere Man United- og Atlético-profilen Diego Forlán er den mest kjente, mens en annen United-profil, nemlig Chicharito Hernández, og hans familie fra México kan vise til samme bragd.

Selv om ventetiden var lang for Alonso, så forteller Veland at det overhode ikke er merkelig at han kanskje har måttet se sitt navn bli forbigått ved flere anledninger:

- Man har mange eksempler på tilfeller der spillere som forlater La Liga også forsvinner litt fra landslagsdiskusjonen. En av disse er Ander Herrera, som ikke ble nevnt like mye da han byttet ut Athletic med Manchester United, sier Veland.

A POR LA ROJA: Marcos Alonso fikk sjansen for Spania på Wembley. Foto: John Walton (Pa Photos)

- Juan Mata mot Pedro-diskusjonen var ganske markant, selv da Mata var dominerende i Chelsea. Samtidig har ting endret seg med årene, da flere spillere dro til England grunnet den økonomiske situasjonen i Spania.

For Alonsos del har det kanskje også dreiet seg om at han har spilt i en posisjon med stor konkurranse, forteller eksperten:

- Han har konkurrert mot Jordi Alba, Juan Bernat, José Luis Gaya, Nacho Monreal .. så det har vært en enorm utfordring for hans del. Så først og fremst har han vært utelatt grunnet det, men han har aldri vært Spanias beste venstreback heller, mener jeg.

Det er uansett én ting som kan tilsidesetter Alonso spansk landslagssammenheng. For da yngste generasjon Alonso spilte for Spania på Wembley i Nations League 8. september 2018, fullførte han enda en spinnvill landslagsrekke.

I 1981 fikk hans far sin debut for Spania, og den kom mot England. Slik som sønnen, vant han også 2-1 over engelskmennene, og felles for begge seirene var at de begge kom på Wembley.

Dermed kan de begge peke litt nese til eldstemann Marcos Alonso. Marquitos fikk nemlig kun to kamper for Spania, og den andre var et 2-4-tap for England. Denne kampen fant også sted på Wembley.

Den brasilianske fotballkongen Pelé uttalte i 2018 at han «hadde ikke mye han angret på i sin fotballkarriere, men hvis det var én ting, så var det at han aldri fikk spilt på Wembley, selv ikke i en treningskamp».

For tre blad Marcos Alonso er det å spille på Wembley blitt en familietradisjon.

