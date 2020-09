Familien Togni opplevde korona-marerittet: - Endelig kan vi se fremover igjen

Bergamo ble satt på verdenskartet som episenter for koronasmitte i Italia. Nå, over et halvt år senere, begynner situasjonen å komme tilbake mot normalen. Vi har besøkt det hardt rammede området.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

BERGAMO (Nettavisen): Det er 19. februar 2020 og alle snakker om koronaviruset som er på vei til Europa. I Bergamo, en vakker by ved foten av Alpene er det likevel fotball som akkurat nå er det viktigste. Byens stolthet Atalanta skal nemlig spille kamp i Champions League mot spanske Valencia, på mektige San Siro i Milano. Hjemmelaget håper på kvartfinaleplass - for første gang i historien. Inne på stadion står 44.000 jublende fans. På barer og puber i Bergamo er det «happy hour» med glade folk som sitter tett i tett og skåler mens kampen skrider frem. Målene renner inn - og ingen tenker på korona akkurat nå. Nyhetsstudio: Koronaviruset Familien Togni fra Bergamo elsker fotball – og særlig Atalanta. Andrea (14), Giuli (17) og mor Giovanna (48) skriker seg hese på tribunen denne magiske kvelden, mens far Paolo (54) sitter hjemme i stuen og følger spent med. Riktignok er det bare tre koronasmittede i Italia - offisielt. Det er ingen som kan ane at dette skal bli et fryktelig år. Den italienske immunologen Francesco Le Foche mener at Atalanta-kampen kan ha vært med på å spre smitten ekstra raskt. - Det finnes trolig flere «triggere» og katalysatorer bak spredningen. Kampen mellom Atalanta og Valencia kan godt være en av dem, sa Le Foche til Corriere Dello Sport en måned etter kampen. Andrea og mamma Giovanna var i Manchester i fjor høst og så favoritt-laget spille mot Manchester City. Foto: Privat Han mener at mange gikk på kamp, selv om de ikke følte seg helt friske. Ingen ville nok gå glipp av den historiske opplevelsen. - Med fasit i hånd var det galskap at den kampen ble spilt. Det var for mange ting som fortsatt ikke var kjent, som den enorme spredningen av viruset. I dag ville det vært utenkelig, uttalte Le Foche. Han fikk fryktelig rett. Hundretusener dør i Europa. Bare i Italia er det 35.000 døde. Nettopp lille Bergamo i Lombardia blir selve episenteret for koronamarerittet. Liten trøst i tung tid Andrea var selv på kampen i Milano og er stor fan. Fjortenåringen er på alle hjemmekamper og har gledet seg over favorittlagets innsats. - Sesongen har vært veldig morsom, og de har spilt så bra. Spillerne jobber og gir alt de har, og det er noe jeg elsker å se. De gir oss så mye glede og emosjoner, sier han. Les også Tottenham-spillere skal ha reagert på Mourinhos uttalelser Likevel er det ikke bare smil og latter fra den unge italieneren. Han forteller også om den tunge tiden, og hvordan det var å være ungdom midt i det hele. - Det var fryktelig. Vi var isolert hjemme i flere uker og kunne ikke se eller møte noen andre enn familien. Det var skummelt, vi fikk høre om flere og flere som ble smittet og som gikk bort. Byen er ikke så stor og vi kjente mange som mistet noen nære, sier Andrea. Mistet familiemedlemmer Far Paolo er tydelig preget. Med tårer i øynene beskriver han de tre verste månedene i sitt liv. Han er så rørt at han har vansker med å prate - Jeg mistet mine to onkler og en kusine. Det var tre måneder med sort periode. Det var vinter, dagene var lange og det var lite sol. Alt føltes mørkt. Vi var isolert og alltid innenfor husets fire vegger. Ambulansene kjørte i gatene dagen og natten lang. Man hørte sirenene hele tiden. Det var grusomt. Men nå, etter en sommer der smittetallene er kommet under kontroll, ser Paolo og resten av familien Togni glade og fornøyde ut. - Nå er det nydelig, vi er alle glade den mørke perioden er over. Vi verdsetter hverandre og friheten mer og ser fremover, sier pappa Paolo. Utenfor det hardeste rammede sykehuset i Bergamo er det et hjerteskjærende veggmaleri hvor det står: ”Til dere alle… Takk! Foto: Sverre Nodland Ikke bekymret for andre bølgen Helt siden slutten av mai har smittetallene i Italia vært lave og stabile. Dermed økte turismen på sensommeren både utenlandske turister, men også italienere på ferie i sitt eget flotte land. I høst har antall smittede steget gradvis i Italia. Men til tross for økningen de siste tre ukene, er ikke italieneren bekrymret for en andre bølge av det svært smittsomme viruset. 54-åringen tror at resten av Bergamos innbyggere er enige med ham. - Vi er ikke redd for fremtiden, nei. Jeg føler at alle er rolige, ingen er redde. Sykehusene har større kapasitet og vi har mye mer kunnskap om viruset. Og om man også sjekker tallene i våres naboland, Frankrike og Spania, er det langt høyere der. Her i Italia har vi 1000-1500 tilfeller. Vi kan fint takle det som måtte komme, selv om jeg ikke tror at andre bølge blir noe særlig. Videre beskriver han bylivet rundt piazzaen vi står. - Folk er glade. Ja, vi har munnbind, holder sosial avstand og desinfiserer hender. Men vi får gå rundt i gatene og på piazzaene. Vi kan spise på restaurant og nyte hverandres selskap. Det er en energisk stemning i byen, hvor innbyggerne deler på et slags fellesskap. Vi har vunnet noe sammen. 28. august kom det en undersøkelse som viser at 74 prosent av Italias befolkning er fornøyde med hvordan landets myndigheter håndterte krisen. Paolo er selv en av de 74 prosentene, og mener landet ikke kunne gjort så mye annerledes. Presten Marco Bergamelli må bruke munnbind på jobb. Han har aldri hatt flere begravelser enn det siste halvåret. Foto: Piero Cruciatti (AFP) Gleder seg til skolestart Allerede mandag åpner de italienske skolene, etter å ha vært stengt siden februar. Far Paolo føler seg komfertabel til å sende barna til skolestart. - Det føles normalt og riktig å åpne skolene igjen. De yngre har mindre mulighet til å få viruset og smitte videre. Paolos datter, Guili (18) går siste året på videregående skole og er tydelig klar for begynnelsen av det nye skoleåret. - Jeg har savnet skolen mye, vi har ikke vært på skolen siden februar. Det er lang tid. I tillegg er det mitt siste år på skolen, før jeg begynner på universitet så det er viktig for meg å komme i gang. Jeg gleder meg veldig til å se vennene mine også. Jeg var litt engstelig da det var snakk om å åpne skolene før sommeren, men nå stresser jeg ingenting. Jeg føler det er rolig og at vi har kontroll. Lillebror Andrea gleder seg også til skolestart, men forteller at det blir ganske så annerledes på skolen nå. - Vi har en del nye regler vi må følge. Det kan bli litt utfordrende, men såpass må vi klare. Vi må sitte med avstand fra hverandre, vi kan ikke gå på do i løpet av timen også må vi være i samme klasserom med den samme klassen hele tiden. Også må vi selvfølgelig bruke mye antibac og bruke maske til og fra skolen. Atalantas Ruslan Malinovskyi og lagkameratene har blitt kjæledegger i Europa etter strålende prestasjoner. Foto: Miguel Medina (AFP) - Rart å spille fotball igjen Mens skolen starter mandag, kunne Andrea for tre uker siden, endelig begynne å spille fotball med kameratene sine igjen. - Det var utrolig gøy å spille fotball igjen. Det var også veldig rart, siden vi har ikke trent eller spilt sammen siden februar. For en uke siden spilte vi vår første kamp. Det var skikkelig merkelig, smiler den unge italieneren. Storesøster Giuli trener derimot på treningssenter og har gjort det en stund. Treningssentrene har vært åpne siden juni, men dog med strenge tiltak. I starten kunne vi ikke bruke garderobene og måtte til og med trene med ansikstmaskene. Nå, kan vi heldigvis dusje og bruke garderobene, men fortsatt ha på maskene i garderoben og til og fra treningssenteret. Vi må også holde avstand og desinfisere alle apperater. Nærmer seg normalen Nesten syv måneder etter den skjebnesvangre Atalanta-kampen i Milano begynner livet for familien Togni å bli mer som normalt. Treningssentrene er åpne, skolestart rundt hjørnet og fotballen i gang. Både for store og små. Champions League ble ferdigspilt i sommer, uten publikum. Serie A settes i gang nå, med trygge omgivelser rundt kampene. Verken spillerne, menneskene rundt klubben, fans eller noen andres liv skal risikeres, slik de gjorde i vinter. Og i Bergamo er familien Togni klare for å heie frem Atalanta, klubben i deres bankende hjerter til en ny sesong. De håper at det blir bragdene på banen som kommer i fokus nå, ikke dramaet på sykehusene.