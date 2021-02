Fannemel tilbake i hoppbakken etter skademareritt

Landslagshopper Anders Fannemel har vært ute med skade i over halvannet år. Onsdag gjorde han sitt første hopp etter den lange skadeperioden.

Det etterlengtede hoppet fant sted i OL-anlegget på Lillehammer.

– Det var spennende å hoppe igjen. Det var godt å komme i gang. Jeg var veldig spent på alt. Jeg har sett for meg ulike scenarioer. Det gikk veldig fint, sier en lettet Fannemel i en uttalelse.

Fannemel røk korsbåndet under et renn i polske Wisla sommeren 2019. Siden har han jobbet tålmodig mot et comeback i bakken.

Nå er han ett steg nærmere, etter flere tilbakeslag. I august i fjor måtte han gjennom ytterligere et inngrep i kneet.

– Jeg begynte allerede i juni å forberede meg på hopping i august. Det gikk jo ikke som planlagt. Jeg måtte ha en liten operasjon til. Etter det har det kjentes bedre og bedre ut. Jeg har kunnet gjort mer og mer trening som har minnet om skihopping. Jeg fant ut i forrige uke at det var mulig å prøve seg litt denne uken. Jeg måtte bare «gunne» på. Det var ingen vits å utsette det lengre, sier Fannemel.

Nå skal Hornindal-gutten jobbe videre med å bedre egen fysikk.

Onsdag ble det tre hopp i 90-metersbakken på Lillehammer. I det lengste hoppet landet Fannemel på rundt 90 meter.

– Vi kjørte begrenset fart, for lengde var ikke viktig i dag. Jeg synes dette var en veldig gledelig start. Han ligner på seg selv igjen og kneet fungerer, sier trener Thomas Lobben.

(©NTB)

