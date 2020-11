Fansen kan få heiarop-forbud under Tokyo-OL

Arrangørene av Tokyo-OL neste sommer kan komme til å nedlegge forbud mot heiarop og oppfordre til lavmælt stemmebruk på tribunene for å hindre virusspredning.

Det opplyser den japanske OL-sjefen Toshiro Muto.

Uttalelsene kommer i kjølvannet av at det søndag ble arrangert en testkonkurranse i turn i den japanske hovedstaden, der tilskuerne ble bedt om å bruke munnbind, fikk beskjed om ikke å rope og holde seg til høflig applaus.

Det jobbes på spreng fra OL-arrangøren med å se på hvordan man skal tilrettelegge for tilskuerne under neste års utsatte sommerleker. Muto sier tilreisende publikummere kan komme til å få slippe to ukers karantene ved innreise, fordi dette trolig blir for vrient å gjennomføre i praksis.

Samtidig opplyser han at arrangørene sterkt vurderer å oppfordre tilskuerne til å begrense stemmebruken for å forhindre spredning av smitte.

– Det er en mulighet for at de vi kommer til å be de olympiske tilskuerne om å holde seg unna skriking og å snakke med hverandre med høy stemme, sier Muto.

Det handler om å forhindre mulig luftbåren smitte.

IOC-president Thomas Bach besøker Japan i neste uke. Da skal problematikken diskuteres videre. Bach sa onsdag at han tror det vil bli åpnet for at et «fornuftig» antall tilskuere får følge konkurransene under sommerlekene.

(©NTB)

Reklame NÅ: Knalltilbud på bestselgeren fra Garmin