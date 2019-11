Fansen vil se endringer i forsvaret til Manchester United

Ole Gunnar Solskjær har fått klar beskjed fra supporterne om hvem som bør være Harry Maguire sin stoppermakker.

Det er lokalavisen Manchester Evening News som melder at supporterne av klubben skal ha vært klokkeklare i en fersk avstemning.

På Twitter spør Man United News om hvilken midtstopper de vil se ved siden av Maguire i forsvaret til Manchester United. Et overveldende flertall på 87% vil se at Solskjær foretrekker Alex Tuanzebe foran Victor Lindelöf på stopperplass på Old Trafford.

FAN-FAVORITT: Manchester United's Axel Tuanzebe burde foretrekkes i forsvaret til Ole Gunnar Solskjær om deler av fansen fikk bestemme. Foto: Barrington Coombs (Pa Photos)

Svensken får kun 13% av stemmene, av totalt nærmere 4000 stemmer.

Tuanzebe har ikke vært i aksjon for Manchester United siden tapet mot Newcastle i oktober, men supporterne av klubben skal likevel foretrekke 21-åringen foran svenske Lindelöf.

Tidligere United-manager Jose Mourinho skal ha kritisert sitt eget stopperkjøp som ekspert for Sky Sports tidligere i høst.

- Lindelöf er veldig god i noen aspekter av spillet, men han kan bli herjet med i en-mot-en-situasjoner i feltet. Og han er ikke spesielt god i lufta, skal Mourinho ha uttalt.

Til sammeligning hyllet Mourinho Harry Maguire.

- Maguire har den tilstedeværelsen og de fysiske kvalitetene, og det er veldig viktig, uttalte Mourinho.

Det var som kjent Mourinho selv som hentet Lindelöf fra Benfica til Manchester United for 35 millioner euro tilbake i 2017.

Solskjær og Manchester United gikk på en ny smell i lørdagens kamp borte mot Bournemouth. Joshua King ble matchvinner med sin 1-0-scoring i det 45 minutt.

Manchester United ligger på 10.plass etter 11 spilte kamper av premier League. 13 poeng er fasiten så langt. Opp til Liverpool på toppen av tabellen er det hele 18 poeng.

