Fantastisk avskjed for målvaktslegenden Hjelmseth

Ingrid Hjelmseth spilte sin 138. og siste landskamp da England ble slått 2-1. Hun ble hyllet av både publikum, lagvenninner og motstandere.

– Det var litt vemodig, men samtidig var det et stolt øyeblikk. Det var en fantastisk ramme rundt kampen, og det var stort å kunne avslutte på den måten med 11.000 bergensere som jublet og klappet meg av banen, sa hun til NTB.

Alle lagvenninnene applauderte også, og ga henne dessuten hver sin klem.

– Det var noe som bare skjedde fordi vi er så glad i Ingrid og fordi det kommer til å bli så tomt uten henne, sa matchvinner Caroline Graham Hansen til NTB.

– Det var så fortjent at hun fikk gå av banen til stående ovasjoner fra over 10.000, og det engelske laget viste også sin respekt.

Gåsehud

Hjelmseth var veldig glad for å få oppleve den fantastiske rammen rundt kampen på Brann Stadion

– Vi har snakket om det før, når vi har spilt mot Nederland eller Frankrike og vi får gåsehud når deres nasjonalsang spilles, fordi hele stadion synger. Da har vi snakket om at en gang skal vi oppleve det vi og, og det gjorde vi i dag. Det var utrolig stort, sa 39-åringen.

– Jeg har vært med på en fantastisk reise med dette laget, og jeg er stolt og ydmyk over å ha bidratt til at vi er tilbake i toppen i internasjonal fotball. Det blir ikke bedre enn å toppe det med å slå England og få revansj for VM.

Landslagssjef Martin Sjögren er blant Hjelmseths store beundrere. Han understreker jobben hun gjorde da landslaget lå nede etter EM-fiaskoen i 2017.

Legende

– Hun har vært veldig viktig for denne gruppens utvikling. I perioden etter EM gjorde vi visse grep, og Ingrid var veldig ivrig og bidro til å utvikle gruppen. Hun hadde bestemt seg for å være med på det, og har gjort det veldig bra, sa han til NTB.

Landslagssjefen mener at Hjelmseth burde vært nominert blant VMs tre beste keepere.

– Hun gjorde et fantastisk mesterskap, og når man gjør det i den alderen så har man et jækla driv. Hun burde vært nominert blant de tre beste keeperne, og om vi hadde gått et steg til så ville hun vært det. Hun er en målvaktslegende, sa han.

– Det må jeg si takk til Martin for, det er hyggelig å høre. Jeg synes selv jeg holder et høyt nivå og har kanskje vært på mitt aller beste den siste tiden. Jeg føler jeg lever opp til uttrykket om at man skal gi seg når man er på topp, sier legenden selv.

– Jeg er stolt av det jeg har gjort.

(©NTB)